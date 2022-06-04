"Тогда возможно всякое": названы два условия, при которых Лукашенко начнет войну против Украины

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину были разговоры о том, что Беларусь тоже может пойти в открытое наступление. Такая вероятность сохраняется до сих пор, но есть условия, при которых Александр Лукашенко может на это отважиться.

Александр Лукашенко боится нападать на Украину, несмотря на то, что открыто поддерживает главу России Владимира Путина и его режим. Однако есть условие, при котором Беларусь может присоединиться к полномасштабной войне – об этом эксклюзивно сайту 24 канала рассказали эксперты.

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При каких условиях Лукашенко может напасть на Украину

Дмитрий Синченко, председатель ОО "Ассоциация Политических Наук", напомнил, что Лукашенко не ввел свою армию в Украину тогда, когда был уверен в победе России, когда это было больше всего нужно Путину, чтобы разорвать логический маршрут поставки оружия и отвлечь украинские силы на еще одно направление. Поэтому вряд ли стоит ожидать этого сейчас. Однако все эти маневры на украинско-белорусской границе вынуждают Украину держать там резервы.

Единственный вариант, при котором Лукашенко может рискнуть напасть – это если нашей армии там не будет и граница будет свободной. Но это вряд ли стоит ожидать,

– спрогнозировал Синченко.

Угроза вторжения Беларуси в Украину все еще остается / Фото Getty Images

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Обучение – вынужденный шаг

Евгений Сависько, эксперт общественного движения "Всі разом!", отметил, что военные учения в Беларуси – вынужденный шаг Лукашенко, потому что он максимально не хочет ввязываться в эту войну, но также не хочет и отказать Путину. Пока самопровозглашенный президент Беларуси таким образом пытается быть удобным для российского диктатора и хочет запугать ВСУ и мирное население Украины.

Пока у русской армии нет существенных успехов, то армия Беларуси в настоящее наступление вряд ли уйдет. Но если армия российских оккупантов сможет существенно приблизиться к Киеву, то тогда может произойти всякое,

– отметил Сависько.

Пока Лукашенко не готов выполнять все прихоти Путина / Фото Getty Images

Советник Офиса президента Алексей Арестович недавно также говорил, что угроза вторжения Беларуси остается, хотя и не слишком высока. Но это может произойти при определенных условиях – например, оккупанты получат контроль на Востоке Украины и еще сохранят силы для дальнейшего наступления, это будет одним из "аргументов шантажа" относительно белорусов, чтобы те открыто вступили в войну.

Что происходит в Беларуси: основное

Беларусь стала страной-участницей нападения на наше государство. Оттуда ушли вражеские войска, а с их полигонов Украину обстреливали. Довольно долго было предположение, что Лукашенко введет свою армию на нашу территорию. Этого не произошло, но угроза остается оттуда. Это подтверждает и наш Генштаб. Также могут быть ракетно-бомбовые удары.

16 мая стало известно, что Беларусь развернула у украинских границ свои силы специальных операций, а также артиллерию и ракеты на полигонах на западе страны. В британской разведке отмечают, что наличие белорусской армии у границ не позволяет украинским военным полноценно развернуть свои силы для поддержки обороны Донбасса. Информацию о такой активности у границ также подтвердил наш Генштаб.

До 4 июня продлится проверка боевой готовности белорусской армии. Армия Лукашенко якобы отрабатывает защиту своих территорий, но от кого приспешники оккупантов собираются их защищать – пока неизвестно.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области состоятся плановые учения с военкоматами.

С 28 июня по 16 июля собрание военнообязанных, которое назначено к "территориальным войскам", состоится в Жлобинском районе.

В Пентагоне уверены, что вооруженные силы Беларуси не намерены участвовать в полномасштабной войне в Украине.

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