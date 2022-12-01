Токаев заручился поддержкой Си Цзиньпина и Эрдогана, чтобы отстраниться от Путина, – WP

Захватнические войны России и разрушение мифа сверхмощного государства в ходе войны против Украины повлекли за собой региональную перегруппировку. Считается, что она будет только обостряться.

Это будет происходить по мере того, как международные санкции, глобальный отход от ископаемого топлива и углубление политической изоляции подрывают экономическое могущество России.

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Пример Казахстана

В частности, заметно отходить от сферы влияния России начал Казахстан. Так, это разветвленное центральноазиатское нефтяное государство углубило связи с Китаем, Турцией и Европой. Более того, Казахстан:

принял у себя сотни западных компаний, покинувших рынок России,

принял у себя десятки тысяч бежавших от мобилизации россиян,

диверсифицировал свои нефтяные маршруты,

заморозил ряд проектов с Россией из-за санкций,

вышел из соглашения СНГ о валютном комитете.

Заметим, что для Европы страны Центральной Азии, в частности, Казахстан, являются альтернативным источником энергии для замены российских углеводородов. В частности, регион посетил помощник госсекретаря США Дональд Лу и предложил 25 миллионов долларов для расширения торговых путей и привлечения инвестиций. По словам Госдепартамента, эта поездка была направлена на поддержку их независимости и территориальной целостности.

Касим-Жомарт Токаев отстраняется от Путина

Также показательны встречи президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева с мировыми лидерами. С некоторыми из них – впервые за продолжительное время.

Так, впервые за 7 лет он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, чтобы обсудить углубление экономических, энергетических и образовательных связей. В сентябре он встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Заметим, что лидер Китая совершил свой первый визит за пределы собственной страны после пандемии, чтобы встретиться с Токаевым в Астане.

В ходе встречи Китай прямо пообещал поддерживать территориальную целостность Казахстана. Как отмечают в издании, подобное обещание дал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в октябре.

По словам WP, Токаев также неоднократно выражал поддержку Казахстаном территориального суверенитета Украины. Более того, казахи сопереживают судьбе нашего государства и проводят с ним параллели. Ведь Север их государства стал домом для большого количества этнического русского населения.

После всех оскорблений в адрес Казахстана со стороны российских официальных лиц, против территориальной целостности Казахстана, люди очень осторожно относятся к России. Нарушение территориальной целостности Украины также связано с казахстанским обществом, потому что они боятся, что это может произойти с Казахстаном, в частности на северной территории Казахстана.

– рассказал политолог Димаш Альжанов.

Отношения Казахстана и России

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что Токаев сейчас находится в ситуации, когда не может демонстративно оборвать связи с Кремлем. Ведь он понимает непредсказуемость диктатора и имеет большую сухопутную границу с Россией, которую вообще не охраняют. Несмотря на это, он все дальше будет отходить от Путина.

Экс-министр МИД Украины Павел Климкин считает, что Токаев и дальше будет ездить в Москву и Петербург. Однако при этом Казахстан очень надеется на победу Украины, потому что хорошо осознает возможные угрозы от Кремля.

Отметим, что ранее Касим-Жомарт Токаев пошел в открытую конфронтацию с российским диктатором Путиным, когда перед ним отказался признавать легитимность так называемых "ДНР" и "ЛНР". Также он заявил, что не Россия спасла Казахстан, так что кланяться в ноги его страна не будет.

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