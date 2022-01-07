Токаев поблагодарил Путина за помощь в подавлении протестов

Президент Казахстана, где продолжаются масштабные протесты, цинично поблагодарил Владимира Путина. Он благодарен главе Кремля. что тот помог подавить митинги по всей стране.

Токаев подчеркнул, что благодарность Путину является особенной. Ведь тот очень оперативно отреагировал на его обращение за помощью в подавлении восстания.

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"Теплая" реакция Путина

Президент Казахстана цинично назвал реакцию Путина теплой и общительной.

Глава Кремля самолетами военно-транспортной авиации опрокинул в Казахстан основные силы своего контингента ОДКБ с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Именно по запросу казахских властей в страну прибыли военные ОДКБ. Причиной стала волна протестов, охватившая всю страну. Токаев уверяет, что так называемые миротворцы будут в Казахстане временно. В то же время СМИ сообщают, что в страну направили около 2,5 тысяч военных ОДКБ.

Военная помощь Путина во время протестов оказалась "необходимой". Поскольку казахские военные иногда отказывались стрелять в протестующих и выражали им поддержку.

Что известно о российских военных в Казахстане

Российский генерал Андрей Сердюков возглавил миссию так называемых "миротворческих сил" ОДКБ. Именно он в 2014 году был организатором и руководителем военной операции по захвату Крыма.

Глава казахской диаспоры в России Полат Джамалов прокомментировал введение войск ОДКБ в Казахстан. По его словам, это оккупация, которая может иметь ужасающие последствия.

Касым-Жомарт Токаев проанализировал результаты проведения "антитеррористической операции" в Казахстане. Президент страны подчеркнул, что по состоянию на утро 7 января местные власти "контролируют ситуацию в регионах". Под контроль ее взяли именно по прибытии российских силовиков.

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