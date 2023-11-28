Слышал весь город: в оккупированном Токмаке исчез свет и начались взрывы

На временно оккупированной территории Запорожской области снова громко. Так, утром 28 ноября в Токмаке прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Достоверно, что произошло, пока неизвестно, пишет 24 Канал. Надеемся, что у оккупантов снова "цветет хлопок".

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Что известно о взрывах в Токмаке

В 08:35 Иван Федоров сообщил, что в оккупированном Токмаке неспокойно.

Жители сообщают о громких взрывах, которые слышал весь город,

– подчеркнул мэр Мелитополя.

Интересно, что за несколько минут до взрывов исчезло электроснабжение.

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В Мелитополе раздались взрывы и исчезла связь

Кстати, утром 24 ноября было громко в оккупированном Мелитополе. Тогда Иван Фёдоров сообщал, что жители южной части города слышали взрывы. После первого на несколько минут исчезала связь.