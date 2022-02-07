Толкнул и повалил на землю представителя НАБУ: Кузьминых со скандалом покинул суд

Заседание по делу нардепа Сергея Кузьминых перенесли на 8 февраля. Покидая здание суда, "слуга народа" успел отметиться скандальным поступком.

Сегодня, 7 февраля, политику должны были избрать меру пресечения по делу о взяточничестве. Впрочем, этого так и не произошло, потому что судьи не смогли установить его личность.

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Кузьминых не смогли избрать меру пресечения

Это произошло из-за того, что Кузьминых не имел с собой паспорта. Когда ранее в этот же день его задерживали представители НАБУ, то приняли для установления личности его удостоверение нардепа. Впрочем, согласно законодательству, для судей этого документа недостаточно. Поэтому политик покинул суд, хотя и не надолго – должен вернуться туда 8 февраля в 9:45.

Не обошлось без скандала

Когда Кузьминых спускался по лестнице суда, к нему подошли представители НАБУ. Ему пытались вручить повестку для вызова на допрос. Политик их проигнорировал. "Есть адвокат, все вопросы к адвокату", – подчеркнули у Кузьминых.

В ходе разговора все его участники постепенно приблизились к металлоискателю, установленному у выхода из здания. Там сотрудник НАБУ с камерой в руках перегородил проход нардепу. Впрочем, Кузьминых это не остановило.

На видео, обнародованном в сети, видно, как "слуга" прорывается к выходу. Он оттолкнул представителя ведомства и фактически повалил его на пол. "Вставайте, не падайте", – сказал один из мужчин, сопровождавший политика.

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