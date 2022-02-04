Только идиоты хотят жить при "русском мире", – Цимбалюк
В Донецкой и Луганской областях разворачиваются 5 бригад территориальной обороны. Желающих записаться туда больше, чем вакантных мест.
Об этом в эфире 24 канала рассказал Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. По его словам, подобная информация еще раз опровергает российскую пропаганду о Донбассе.
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Цимбалюк: Украина одна на всех
Цимбалюк отметил, что существует мнение, что на Донетчине и Луганщине живут сплошные фанаты Владимира Путина и "Оппозиционной платформы – За жизнь". Однако здравомыслящих людей там более чем достаточно.
Самое главное – только идиоты хотят жить при "русском мире" – при российской оккупации, комендантском часе и портрете Путина,
– подчеркнул журналист.
По его мнению, это важно зафиксировать для того, чтобы осознавать простую вещь – Восток и Запад вместе. "Украина большая. Одна на всех", – подчеркнул Цимбалюк.
Прямая трансляция Романа Цимбалюка: смотрите полное видео
Жизнь Донбасса: последние новости
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