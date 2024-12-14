Только в Черкасской области уничтожено 25 "Шахедов": обломки повредили линию электроснабжения

В пределах Черкасской области уничтожено 25 вражеских беспилотников. Не обошлось без последствий.

Известно, что обломками была повреждена линия электроснабжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Черкасской ОГА.

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Атака врага на Черкасскую область

Игорь Табурец, глава ОВА, рассказал о последствиях атаки противника на регион.

"С вечера наше небо снова разрывали российские БпЛА. И так почти десять часов подряд", – указал он.

Чиновник сообщил, что по предварительным данным, в пределах Черкасской области уничтожено 25 "Шахедов". Он рассказал, есть ли пострадавшие в результате атаки врага.

По его словам, обошлось без пострадавших.

В одном случае обломками была повреждена линия электроснабжения – ремонтники сработали оперативно,

– сообщил Табурец.

По его словам, обследование территории продолжается.

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Напомним, что очередная тревожная ночь была и в Киеве. Российские войска снова запускали на мирную столицу Украины свои ударные дроны. Известно, что в результате сбивания вражеских БпЛА зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы.