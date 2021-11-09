Только возле одного из пунктов пропуска Польша насчитала более 4 тысяч нелегалов

Только возле пункта пропуска "Брузги" Польша насчитала 4 тысячи нелегальных мигрантов. Всего в Беларуси может находиться ориентировочно более 10 тысяч человек, которые стремятся попасть в Европу.

Такие данные известны по состоянию на 9 ноября. Об этом представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

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На белорусско-польской границе находится до 4 тысяч мигрантов

Вчера (говорится о 8 ноября – 24 канал) мы подсчитали, что в районе границы с Польшей может быть ориентировочно 4 тысячи мигрантов. Это мигранты, которые находятся под контролем белорусов, вчера они разделились на разные группы, разбили лагеря на ночлег и, как я предполагаю, эту группу пополнят еще люди, которые приедут из Минска к нашей границе,

– рассказал Искр.

Речь идет о ситуации в районе Кузьницы Белостокской. Политик также рассказал, что:

на территории Беларуси может находиться ориентировочно 12 – 15 тысяч мигрантов , которые хотят попасть в Европу;

, которые хотят попасть в Европу; именно поэтому, по мнению спикера, "эскалация на границе будет долгосрочной".

Политик также вспомнил, что 8 ноября мигранты пытались пробить шлагбаум на границе. Однако польские службы предотвратили проникновение иммигрантов в страну. Искр назвал ситуацию "очень напряженной и очень сложной".

Эскалация на белорусско-польской границе: коротко