Тоня Матвиенко показала романтические испанские каникулы: фото

Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отметили год супружеской жизни и отправились отдыхать в Европу, а именно в солнечную Испанию.

Тоня активно делится с поклонниками фотографиями с отпуска на своей странице в Instagram.

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Певица поделилась фотографией, на которой нежно целует своего мужа Арсена. Пара отметила свою годовщину в уютном испанском кафе, а их фанаты искренне пожелали счастливой семейной жизни.

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 8 Чер 2018 р. о 9:49 PDT

На другом кадре Матвиенко позирует в купальнике и без макияжа на пляже в Салоу, что на северо-востоке Испании.

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 11 Чер 2018 р. о 8:37 PDT

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 13 Чер 2018 р. о 2:58 PDT