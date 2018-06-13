Тоня Матвиенко показала романтические испанские каникулы: фото
Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отметили год супружеской жизни и отправились отдыхать в Европу, а именно в солнечную Испанию.
Тоня активно делится с поклонниками фотографиями с отпуска на своей странице в Instagram.
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Певица поделилась фотографией, на которой нежно целует своего мужа Арсена. Пара отметила свою годовщину в уютном испанском кафе, а их фанаты искренне пожелали счастливой семейной жизни.
На другом кадре Матвиенко позирует в купальнике и без макияжа на пляже в Салоу, что на северо-востоке Испании.
Источник: 24 Канал
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