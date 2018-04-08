Топ-10 сексуальных кадров Беллы Хадид: фото 18+

21-летняя модель Белла Хадид покорила не один подиум, хотя признается, что в подростковом возрасте страдала из-за комплексов.

Сейчас Белла может похвастаться сотрудничеством с Dior и другими мировыми брендами, ее также называют одной из самых успешных моделей современности. Однако девушку и часто критикуют, поскольку якобы такой внешностью она обязана пластическим операциям.

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Но как бы там ни было, Хадид сейчас на пике популярности. Смотрите дальше Топ-10 обольстительных фото Беллы Хадид.

1. Реклама для Chrome Hearts Official

Допис, поширений (@bellahadid) 26 Бер 2018 р. о 3:44 PDT

2. Романтика и соблазн

Допис, поширений (@bellahadid) 29 Бер 2018 р. о 10:26 PDT

3. В черном бикини

Допис, поширений (@bellahadid) 27 Січ 2018 р. о 10:39 PST

4. Реклама Giuseppe Zanotti

Допис, поширений (@bellahadid) 4 Січ 2018 р. о 1:50 PST

5. Съемка для календаря Love Magazine

Допис, поширений (@bellahadid) 18 Гру 2017 р. о 10:13 PST

6. Шоу Victoria's Secret

Допис, поширений (@bellahadid) 20 Лис 2017 р. о 3:27 PST

7. Коллаж от Revolving Style

Допис, поширений (@bellahadid) 26 Жов 2017 р. о 11:34 PDT

8. Для Vogue

Допис, поширений (@bellahadid) 4 Вер 2017 р. о 6:14 PDT

9. Утренняя рутина

Допис, поширений (@bellahadid) 7 Сер 2017 р. о 8:22 PDT

10. Съёмка для Paper Magazine