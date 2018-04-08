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Топ-10 сексуальных кадров Беллы Хадид: фото 18+

352 Читати новину українською
Белла Хадид
Белла Хадид / Фото из Іnstagram

21-летняя модель Белла Хадид покорила не один подиум, хотя признается, что в подростковом возрасте страдала из-за комплексов.

Сейчас Белла может похвастаться сотрудничеством с Dior и другими мировыми брендами, ее также называют одной из самых успешных моделей современности. Однако девушку и часто критикуют, поскольку якобы такой внешностью она обязана пластическим операциям.

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Но как бы там ни было, Хадид сейчас на пике популярности. Смотрите дальше Топ-10 обольстительных фото Беллы Хадид.

1. Реклама для Chrome Hearts Official

Допис, поширений (@bellahadid)

2. Романтика и соблазн

Допис, поширений (@bellahadid)

3. В черном бикини

Допис, поширений (@bellahadid)

4. Реклама Giuseppe Zanotti

Допис, поширений (@bellahadid)

5. Съемка для календаря Love Magazine

Допис, поширений (@bellahadid)

6. Шоу Victoria's Secret

Допис, поширений (@bellahadid)

7. Коллаж от Revolving Style

Допис, поширений (@bellahadid)

8. Для Vogue

Допис, поширений (@bellahadid)

9. Утренняя рутина

Допис, поширений (@bellahadid)

10. Съёмка для Paper Magazine

Допис, поширений (@bellahadid)

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадид
Источник: 24 Канал
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