Топ-10 сексуальных кадров Беллы Хадид: фото 18+
21-летняя модель Белла Хадид покорила не один подиум, хотя признается, что в подростковом возрасте страдала из-за комплексов.
Сейчас Белла может похвастаться сотрудничеством с Dior и другими мировыми брендами, ее также называют одной из самых успешных моделей современности. Однако девушку и часто критикуют, поскольку якобы такой внешностью она обязана пластическим операциям.
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Но как бы там ни было, Хадид сейчас на пике популярности. Смотрите дальше Топ-10 обольстительных фото Беллы Хадид.
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2. Романтика и соблазн
3. В черном бикини
4. Реклама Giuseppe Zanotti
5. Съемка для календаря Love Magazine
6. Шоу Victoria's Secret
7. Коллаж от Revolving Style
8. Для Vogue
9. Утренняя рутина
10. Съёмка для Paper Magazine
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