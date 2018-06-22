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Топ-5 вышиванок в гардеробе королевы Иордании

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Вышиванки в гардеробе королевы Рании
Вышиванки в гардеробе королевы Рании / Фото из открытых источников

Очаровательная королева Рания стала своеобразным эталоном грации и изящества. Жена иорданского короля Абдаллы II имеет в гардеробе не только стильные платья и юбки, но и роскошные вышиванки.

После того, как королева Рания вышла замуж за монарха, сразу же начала выполнять свою работу на почетном посту. Рания не только поддерживает своего мужа во время официальных мероприятий и поездок, но и заботится о сферах образования, здравоохранения, возможностях сообществ и молодежи в стране. Следовательно представительница королевской семьи активно участвует в светских и научных событиях, где демонстрирует идеальный стиль и красоту.

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Стоит отметить, что королева Рания – яркий пример того, как современная женщина может из национального наряда сделать стильный "лук". В гардеробе иорданской красавицы есть немало вышиванок, которые она надевает даже на очень важные встречи, выглядя роскошно в такой одежде.

Поездка в Нидерланды

Во время официальной поездки в Нидерланды королева Рания ошеломила своим нарядом. В Лакенском дворце она появилась перед владельцами резиденции в очаровательном вышитом платье черного цвета. Разноцветные цветы на платье роскошно украсили наряд, который уже назвали одним из самых эффектных образов.

Стоит отметить, что вышитый орнамент не только украшал верх платья, но и рукава. Продольные линии из цветов подчеркнули стройную фигуру королевы Рании.


Королева Рания надела вышитое платье на официальную встречу

 


Роскошная королева Рания

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Официальное фото с королем Абдаллой II

Для поздравления своего мужа, короля Абдаллы II, с днем рождения очаровательная Рания выбрала совместное фото, которое считается одним из официальных снимков королевской четы. На фотографии королева позирует перед камерой в черном платье с эффектной ярко-красной вышивкой. Идеальная укладка волос и макияж с акцентом на глаза подчеркнули естественную красоту жены иорданского монарха.

 

Не менее эффектно выглядела и другая черно-красная вышиванка королевы, которую она надела во время встречи с ремесленниками. 

 

Встреча с иорданцами

Королева Рания – одна из тех представителей королевских семей, кто не упускает возможности пообщаться с жителями отдаленных сел и городов. Так, для визита в Мадабе она выбрала очаровательный пиджак с яркой вышивкой. Разноцветный геометрический орнамент на наряде стильно дополнял темный "лук" королевы Рании. Жена Абдаллы II собрала волнистые волосы в будничную прическу, что придало образу легкость и непринужденность.

 

 

Встреча с учителями Иордании

Образование – одна из наиболее актуальных сфер, которую поддерживает и контролирует королева Рания. Ежегодно она проводит десятки поездок в разные уголки страны и пытается помочь и решить финансовые проблемы, с которыми сталкиваются учителя в школах.

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На встречу с педагогами одного из районов Бейрута королева одела черную вышиванку, которая очень напоминала украинскую. Наряд свободного кроя с белым геометрическим орнаментом изумительно подошел волшебной Рании.

 

Поездка в деревню Аль-Байваса

Не все вышитые вещи в гардеробе королевы Рании черные. В гардеробе известной красавицы есть белый вышитый пиджак, который изящно подчеркнул ее образ во время визита в деревню Аль-Байваса.

 

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Иордания
Источник: 24 Канал
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