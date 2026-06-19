Оккупанты придумали новый способ защитить топливо в Крыму от украинских ударов

Силы обороны своими ударами вызвали серьезный топливный кризис на временно оккупированном полуострове. Поэтому россияне придумали новый способ противодействия украинским атакам.

Об этом сообщает "24 Канал " со ссылкой на Telegram-каналы.

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Что происходит в Крыму?

В оккупированном Крыму бензовозы сопровождают мобильные огневые группы противника. Они, по замыслу оккупантов, должны защитить технику от украинских дронов.

Россияне придумали, как защитить свои бензовозы: смотрите видео

За последние дни очереди на АЗС в Крыму уменьшаются. По всей временно оккупированной территории вдоль логистических маршрутов местные жители фиксируют большое количество расставленных мобильных групп быстрого реагирования.

Оккупанты сопровождают бензовозы военной техникой: смотрите видео



Огневые точки врага защищают бензовозы / Фото с Telegram-каналов

Что известно о проблемах оккупантов в Крыму?

Россия уже в июне 2026 года готовится импортировать топливо по морю. Таким образом Кремль пытается преодолеть дефицит бензина после масштабных атак дронов на свои нефтеперерабатывающие заводы.

Также оккупационные войска продолжают усиливать оборону на территории Крыма. Россияне считают высадку украинского десанта вполне реальной угрозой, об этом сообщил представитель ВМС ВСУ.