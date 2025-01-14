Ожесточенные бои в Торецке: в Силах обороны ответили, потеряли ли контроль над городом

СМИ распространяют информацию о потере контроля над городом Торецк в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. В Силах обороны в свою очередь опровергли подобную информацию, отметив, что в городе идет борьба.

Соответствующую информацию сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. В то же время он признает, что ситуация на этом участке тяжелая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что происходит в Торецке

Как пояснил Трегубов, сообщения от некоторых журналистов, в частности иностранных, о том, что оккупанты уже захватили Торецк почти на 90% вызывают удивление, поскольку такая информация не соответствует действительности.

Несмотря на то, что в городе действительно серьезная ситуация, несмотря на то, что часть города действительно сильно разрушена, там продолжаются бои, там продолжается активное сопротивление врагу. Поэтому мы не можем подтвердить информацию, которую разогнали социальными сетями, и должны призвать не демотивировать тех, кто именно сейчас оказывает там сопротивление захватчикам и наносит им существенные потери,

– заявил он.

По его словам, сейчас, учитывая вопросы безопасности, нельзя предоставлять информацию о расположении украинских и вражеских войск в городе. Впрочем, спикер заверил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать россиян.

Он также добавил, что около 30% атак врага, которые происходят в зоне ответственности ОСГВ "Хортица", направлены на разрушение инфраструктурных объектов.

К слову, DeepState незадолго до этого сообщил, что в Торецке, вероятно, ухудшается положение ВСУ, российская пехота постоянно пытается закрепиться в местных домах и на окраинах. Там предполагают, что в ближайшее время Торецк может перейти в руки оккупантов.