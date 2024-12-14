Сплошные руины в огне и копоти: ВСУ показали ужасные кадры полностью разрушенного Россией Торецка

В Торецке Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Оккупанты полностью разрушили город. Защитники показали ужасные кадры того, что осталось от уничтоженного россиянами Торецка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хортицкий ветер".

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Как сегодня выглядит Торецк

Ужасные кадры Торецка сняли пилоты механизированного батальона "Черный Ворон". Несмотря на тяжелые погодные условия защитники непрерывно проводят разведку в городе.

Заснеженный, разрушенный оккупантами, в огне и копоти. Такой вид сегодня имеет украинский Торецк.

Еще один город в Донецкой области, через который проходит линия фронта. И который россияне пришли, чтобы "освободить", и полностью разрушили,

– подчеркнули в ОСГВ "Хортица".

Разрушенный россиянами Торецк / Фото 93 ОМБр "Холодный Яр"

Какова ситуация на Торецком направлении