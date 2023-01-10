Тот, кого притеснял Кадыров: в России назвали имя нового командующего Сухопутными войсками

В России новым командующим Сухопутными войсками стал Александр Лапин. Именно он ранее командовал центральным военным округом России и регулярно подвергался критике Кадырова.

По данным росСМИ, Лапин исполняет обязанности не менее полутора месяцев. Что известно об этом и как критиковали Лапина выяснял 24 Канал.

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Что известно о назначении Лапина

Александр Лапин назначен начальником генштаба сухопутных войск России,

– говорится в сообщении.

Следует отметить, что в октябре 2022 года Лапина сняли с должности командующего группировкой российских войск "Центр". Тогда на его место был назначен генерал-майор Александр Линьков.

Еще до увольнения Лапина с должности его не раз критиковали свои же. В частности:

глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил российского генерала в отступлении оккупантов из Харьковской области, впоследствии – в "сдаче" Лимана и прорыве ВСУ в Донецкой области;

кроме того, Кадыров заявил, что Лапин не выходит на связь несколько дней: "… Мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и связи с коллегами?";

владелец ППК "Вагнера" Пригожин также обвинял Лапина и сказал, что высшее военное командование России должно воевать "босиком с автоматами на передовой".

Чем известен Лапин: главное