Трагическое ДТП в Тернопольской области: авто насмерть сбило женщину

В Бучаче 10 августа около 22:00 автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась в местной больнице.

Трагедия произошла на автодороге Чертков – Бучач. Все детали ДТП сейчас устанавливает следствие.

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Водитель не успел затормозить

61-летняя жительница Бучача переходила дорогу, но не на пешеходном переходе. По словам водителя автомобиля Toyota Corolla, женщина внезапно выбежала из-за микроавтобуса, который двигался навстречу. Мужчина утверждает, что просто не успел затормозить.

Женщину госпитализировали, однако спасти ее жизнь не удалось.

У водителя взяли образцы крови на содержание алкоголя. На момент ДТП он был трезв.

Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть.

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