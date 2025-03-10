США еще могут причинить Украине много вреда, – Кулеба

Дмитрий Кулеба проанализировал непростые отношения Украины и США. Дипломат считает, что наше государство не представляет для Америки "жизненно важного интереса".

Экс-министр иностранных дел в интервью волонтеру и общественному деятелю Сергею Стерненко подчеркнул, что Украине нужно научиться выживать без американской помощи, передает 24 Канал.

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Что сказал дипломат

Дмитрий Кулеба отметил, что Трамп изменился со времен первой каденции. Украина ожидала от него бизнес-подхода. Она считала, что можно ему предложить хорошую сделку и переманить на свою сторону. Впрочем, президент США неожиданно сделал геополитический разворот в сторону России.

По словам дипломата, это уже другой Трамп, не тот, которого все знали в 2016 – 2019 годах. Теперь для него бизнес – второстепенный, а на первом месте – изменение мира. Трамп считает себя не бизнесменом, а мессией.

Кулеба отметил, что Украине во что бы то ни стало нужно поддерживать отношения с США. "Но есть еще много разного вреда, которые они могут нам причинить. Нам нужно этого избежать", – подытожил экс-министр.