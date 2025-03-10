Ексміністр закордонних справ в інтерв'ю у волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка підкреслив, що Україні потрібно навчитися виживати без американської підтримки, передає 24 Канал.

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Що сказав дипломат

Дмитро Кулеба зазначив, що Трамп змінився з часу першої каденції. Україна очікувала від нього на бізнес-підхід. Вона вважала, що можна йому запропонувати хорошу угоду і переманити на свій бік. Втім, президент США несподівано зробив геополітичний розворот у бік Росії.

За словами дипломата, це вже інший Трамп, не той, якого усі знали у 2016 – 2019 роках. Тепер для нього бізнес – другорядний, а на першому місці – зміна світу. Трамп вважає себе не бізнесменом, а месією.

Кулеба зазначив, що Україні будь-що потрібно підтримувати відносини зі США. "Але є ще багато різної шкоди, які вони можуть нам заподіяти. Нам потрібно цього уникнути", – підсумував ексміністр.