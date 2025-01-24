Россия может сбить самолет Трампа, – ветеран США спрогнозировал место встречи с Путиным

Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным вскоре после инаугурации. В Кремле пока не комментировали этот вопрос, впрочем подтвердили готовность к диалогу.

Ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет рассказал 24 Каналу, что это возможный сценарий развития событий. Однако есть несколько преград для этого.

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Могут ли встретиться Трамп и Путин

Стоит заметить, что у главы Кремля могут возникнуть проблемы с выездом из России. Для любого авторитарного диктатора выезд из страны всегда создает риск переворота. Более того, Путин не может легко путешествовать по миру, ведь есть только несколько стран, в которых его принимают.

Еще один вопрос заключается в том, собирается ли Трамп ехать в Россию. Прилет президента в страну, которая активно воюет с другим государством, – это может быть трудным решением,

– заметил Райан Макбет.

Когда-то в Ирак приезжал президент Буш и президент Обама. Однако системы противовоздушной обороны в Ираке сильно отличались от систем противовоздушной обороны внутри России.

"Они (россияне – 24 Канал) могли бы даже случайно сбить президентский самолет Трампа – борт №1, а потом сказали бы, что ошиблись", – предположил ветеран армии США.

Где может состояться встреча

Дональду Трампу, вероятно, придется встретиться с Путиным на нейтральной территории. Например, в Швейцарии или в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Турции.

Не знаю, будет ли выполнять Турция ордер на арест президента Путина, который в 2023 году выдал МУС в Гааге. Однако им придется найти страну, которая не имеет ордера на арест Путина, а также страну, которая готова их принять. Это может быть трудной задачей,

– подчеркнул Райан МакБетт.

Поэтому президент Трамп может захотеть встретиться с Путиным, но с логистической точки зрения это трудно сделать. Также Путин не обязательно захочет покидать Россию для этого, потому что каждый раз, когда он едет, – это риск.

Заметим, Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о завершении войны. Впрочем он пожаловался на решение Владимира Зеленского запретить любую коммуникацию с российским диктатором.

Также глава Кремля не против общаться с Трампом. "Рупор Путина" даже сказал, что "Москва ждет сигналов" со стороны администрации нового президента.