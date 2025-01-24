Ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет розповів 24 Каналу, що це можливий сценарій розвитку подій. Однак є кілька перепон для цього.

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Чи можуть зустрітися Трамп і Путін

Варто зауважити, що в очільника Кремля можуть виникнути проблеми з виїздом з Росії. Для будь-якого авторитарного диктатора виїзд з країни завжди створює ризик перевороту. Ба більше, Путін не може легко подорожувати світом, адже є лише декілька країн, в яких його приймають.

Ще одне питання полягає в тому, чи збирається Трамп їхати в Росію. Приліт президента в країну, яка активно воює з іншою державою, – це може бути важким рішенням,

– зауважив Раян МакБет.

Колись в Ірак приїжджав президент Буш та президент Обама. Однак системи протиповітряної оборони в Іраку сильно відрізнялися від систем протиповітряної оборони всередині Росії.

"Вони (росіяни – 24 Канал) могли б навіть випадково збити президентський літак Трампа – борт №1, а потім сказали б, що помилилися", – припустив ветеран армії США.

Де може відбутися зустріч

Дональду Трампу, ймовірно, доведеться зустрітися з Путіним на нейтральній території. Наприклад, у Швейцарії або у Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, а також у Туреччині.

Не знаю, чи буде виконувати Туреччина ордер на арешт президента Путіна, який у 2023 році видав МКС у Гаазі. Проте їм доведеться знайти країну, яка не має ордера на арешт Путіна, а також країну, яка готова їх прийняти. Це може бути важким завданням,

– наголосив Раян МакБет.

Тож президент Трамп може захотіти зустрітися з Путіним, але з логістичного погляду це важко зробити. Також Путін не обов'язково захоче залишати Росію для цього, тому що кожен раз, коли він їде, – це ризик.

Зауважимо, Владімір Путін заявив, що Москва готова до переговорів щодо завершення війни. Втім він поскаржився на рішення Володимира Зеленського заборонити будь-яку комунікацію з російським диктатором.

Також очільник Кремля не проти спілкуватися з Трампом. "Рупор Путіна" навіть сказав, що "Москва чекає сигналів" з боку адміністрації нового президента.