Откровенно волновался: о чем свидетельствуют заявления Путина после разговора с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Путин провели еще один телефонный разговор. Он состоялся 19 мая 2025 года. Кремлевский диктатор мог быть несколько взволнован результатами диалога с президентом США.

Об этом 24 Каналу рассказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, отметив, что, после разговора с Трампом, Путин вышел к прессе. Когда он выступал, то очень тщательно подбирал слова, было видно, что диктатор взволнован.

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Выступление Путина перед российскими СМИ

Ростислав Мурзагулов поделился своей интерпретацией заявлений Путина перед журналистами. Он подчеркнул, что перед телефонным звонком союзники Трампа прямо говорили, что американский президент теряет терпение, пытаясь убедить кремлевского диктатора в необходимости идти на перемирие.

В результате этого мы имеем взволнованного Путина, который вышел и восхвалял Трампа. Он говорил, что предложения (США – 24 Канал) являются конструктивными и они движутся в правильном направлении, а перемирие возможно, но сторонам надо искать компромисс,

– сказал он.

По мнению общественного деятеля, просматривается, что Путин опасается возможной реакции со стороны США, в частности ужесточения санкций в отношении торговли российскими нефтепродуктами.

Это, вероятно, станет серьезным ударом по России. Вследствие этого, у Кремля может не остаться другого выбора, как пойти на перемирие.

Отметим, Трамп считает телефонный разговор с Путиным успешным. По его словам, Россия и Украина в ближайшее время должны начать переговоры о прекращении войны, а условия урегулирования будут согласовывать сами стороны. Трамп также сообщил, что об этом уже проинформировал украинское и европейское руководство, и Ватикан проявил заинтересованность в мирном процессе.