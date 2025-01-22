Трамп посягает на территории других стран: чем это может обернуться

Дональд Трамп заявил о намерениях присоединить к США территории других стран. Это может быть опасно для имиджа новоизбранного президента и Соединенных Штатов Америки, ведь Россия и другие диктаторские страны могут использовать это как аргумент для оправдания преступных действий.

Ранее новоизбранный президент США утверждал, что намерен присоединить Канаду, Гренландию и Панамский канал к территории своей страны. Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что это может создать проблемы для Трампа.

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Имидж США может пошатнуться

Станислав Желиховский отметил, что Соединенные Штаты Америки должны выступать за то, чтобы международное право не нарушала ни одна из стран и было уважение к суверенитету каждого государства.

Обратите внимание! Ветеран армии США Райан МакБет заявил, что Дональд Трамп заговорил о возвращении контроля над Панамским каналом из-за стратегического значения этой водной артерии для США, особенно в противодействии Китаю. Он отметил, что вернуть канал можно было бы преимущественно экономическим путем или через переговоры, ведь это логичнее, чем военное вмешательство.

Заявления Трампа по Канаде, Гренландии и Гренландии и Панамского канала могут использовать, например, в России в свою пользу. Мол, если неправомерные акты США в отношении других стран является нормой, то почему Кремль не может действовать так же.

Я думаю, что Трампу нужно изменить риторику и свои обещания относительно чужих территорий. Ему важно делать такие действия, которые мировые террористы не смогут трактовать, как "зеленый свет" для осуществления ими противоправных действий,

– сказал эксперт-международник.

Он добавил, что международную систему ждут довольно непростые времена. Важно, чтобы инициатором этого не стали именно Соединенные Штаты Америки.

Напротив Трампу, который хочет достичь мирного урегулирования российско-украинской войны, было бы желательно показать себя с максимально правильной стороны, чтобы агрессоры не расценивали его действия как разрешение на совершения преступлений,

– подчеркнул Станислав Желиховский.