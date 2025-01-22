Раніше новообраний президент США стверджував, що має намір приєднати Канаду, Гренландію та Панамський канал до території своєї країни. Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що це може створити проблеми для Трампа.

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Імідж США може похитнутися

Станіслав Желіховський зауважив, що Сполучені Штати Америки мали б виступати за те, щоб міжнародне право не порушувала жодна із країн і була повага до суверенітету кожної держави.

Зверніть увагу! Ветеран армії США Раян МакБет заявив, що Дональд Трамп заговорив про повернення контролю над Панамським каналом через стратегічне значення цієї водної артерії для США, особливо у протидії Китаю. Він зазначив, що повернути канал можна було б переважно економічним шляхом чи через переговори, адже це логічніше, ніж військове втручання.

Заяви Трампа щодо Канади, Гренландії та Панамського каналу можуть використати, наприклад, у Росії на власну користь. Мовляв, якщо неправомірні акти США щодо інших країн є нормою, то чому Кремль не може діяти так само.

Я думаю, що Трампу потрібно змінити риторику та свої обіцянки щодо чужих територій. Йому важливо робити такі дії, які світові терористи не зможуть трактувати, як "зелене світло" для здійснення ними протиправних дій,

– сказав експерт-міжнародник.

Він додав, що на міжнародну систему чекають доволі непрості часи. Важливо, щоб ініціатором цього не стали саме Сполучені Штати Америки.

Навпаки Трампу, який хоче досягти мирного врегулювання російсько-української війни, було б бажано показати себе з максимально правильної сторони, щоб агресори не розцінювали його дії як дозвіл на вчинення злочинів,

– підкреслив Станіслав Желіховський.