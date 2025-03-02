Будут мощно давить на Трампа: кто может помешать остановить контракты по оружию

Президент США Трамп после спора в Овальном кабинете с украинским лидером Зеленским дал распоряжение проверить возможность прекращения поставок оружия Украине. Наше государство накапливало ресурсы, поэтому запасов вооружения хватит ориентировочно на полгода.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что запасы образовались с учетом поставок вооружения еще во времена Байдена и выполнения контрактов американскими компаниями.

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Какие есть способы решения проблемы для Украины?

Сегодня Трамп рассматривает вопрос о возможности прекращения выполнения контрактов американскими компаниями, которые осуществляют военные заказы.

Они имеют миллиардные прибыли, а это спонсоры Республиканской партии. Вот так просто взять и прекратить эти контракты не получится, но системных поставок в ближайшее время не будет,

– озвучил Маломуж.

Украине стоит делать ставку на собственный военно-промышленный комплекс. Это, по словам генерала армии, один из базовых сегментов, который позволяет нашему государству производить дроны, ракеты тактической средней и малой дальности до 3 тысяч километров, бронетанковую технику вместе с союзниками, артиллерию и тому подобное.

Помогать Украине с обеспечением оружия могут другие ее партнеры – страны Европы, в частности Германия, Франция, Великобритания, страны Скандинавии, Польша, Чехия.

Например, Чехия доставляет 1,5 миллиона боеприпасов, имеет высококлассное технологическое оружие. Есть также Болгария, которая производит оружие и осуществляет его продажу. Украина, как отметил Маломуж, может закупать боеприпасы в первую очередь за средства Европы.

"Первый пакет помощи уже предложен, это 20 миллиардов евро. За эти деньги можно закупить оружие на внешних рынках. Более 50 стран продают боеприпасы различных типов: советского производства, а также образцы НАТО", – отметил Маломуж.

Генерал армии отметил, что в ситуации, которая сложилась и на фоне риска прекращения поставок оружия от США, украинской стороне следует возобновить сотрудничество с корпорациями Соединенных Штатов, чтобы иметь возможность закупать у них вооружение.

Лоббисты крупных компаний, которые с Украиной сотрудничают и зарабатывают на войне, будут мощно давить на Трампа. Если и будет остановка с поставками оружия, то краткосрочная. Ведь говорится об огромных прибылях таких компаний, это имеет влияние на политиков,

– подытожил Маломуж.

Заметьте, что председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк считает, что без помощи США Украине будет сложно, ведь уровень поддержки со стороны Европы меньше, чем тот, что предоставляли Соединенные Штаты. Он рассказал, что НАТО в течение года производит такой объем боеприпасов, который Россия за квартал.