Президент США Дональд Трамп планирует заключить соглашение с Владимиром Зеленским по редкоземельным металлам. Приход американских компаний в Украину станет мощным стимулом для ее развития: появятся новые рабочие места, повысится уровень зарплат, а также американцы будут платить налоги.

Возможно, это не самая приятная цена за мир, стабильность и гарантии безопасности, но есть два варианта: либо украинские территории будут развиваться благодаря американцам, или россияне принесут триколор и русский язык. Как пояснил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко 24 Каналу, в случае выбора второго варианта люди будут работать как рабы.

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Чем Украине выгодно сотрудничество с США

По словам Андрющенко, приход американских корпораций в Украину будет способствовать созданию новых рабочих мест, повышению уровня заработных плат, развитию бизнес-среды и совершенствованию законодательства. Поскольку коррупция в США недопустима, но определенный уровень лоббизма в рамках закона допустим, это создает благоприятные условия для сотрудничества.

Кроме того, американские компании будут платить налоги на добычу полезных ископаемых, налог на доходы и военный сбор. Они также будут способствовать развитию территорий, где расположены месторождения редкоземельных металлов.

Если правильно разработать внутреннюю и демографическую стратегию для этих регионов и для страны в целом, это будет только победа. Ничего страшного в этом нет,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Это может быть не самая приятная цена за мир, стабильность, развитие и гарантии безопасности. Однако есть два варианта: или американцы придут в Украину, или на ее территорию войдут россияне с триколором и русским языком.

И вместо того, чтобы сотрудничать с американскими корпорациями и получать достойную заработную плату, люди просто будут работать как рабы на Россию,

– добавил он.

Отметим, Трамп хочет обменять редкоземельные металлы на уже оказанную помощь Украине. Возможный договор с Зеленским может быть заключен на 500 миллионов долларов.

Президент Украины считает, что такая сделка с Трампом может быть вполне справедливой. Ведь США могут сделать вклад в добычу и развитие отрасли.