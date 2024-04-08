Понимает, что может проиграть: кому Трамп адресует скандальные заявления о войне в Украине

Дональд Трамп, по инсайдерской информации западных СМИ, якобы хочет, чтобы Украина отказалась от своих территорий, которые оккупированы Россией. Однако официально у экс-президента не подтверждают эти предположения.

Лидер Республиканской партии по 45 округу Нью-Йорка Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что эти заявления Трампа противоречат мнению 64% американцев, которые поддерживают Украину до ее полной победы в войне с Россией. А также нарративы экс-президента США конфликтуют с двухпартийной поддержкой Киева в Конгрессе, ведь большинство республиканцев за Украину.

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Не хочет терять голоса избирателей

Также экс-президент имеет немного шансов победить, ведь его преимущество в голосах с Джозефом Байденом сейчас составляет 3 – 4%.

Трамп продвигает такие тезисы, потому что хочет победить на президентских выборах. От 10 до 15 миллионов его избирателей не хотят иметь Украину и Израиль в перечне приоритетов. Чтобы не терять их, Трамп или молчит по поводу определенных вопросов внешней политики, или говорит вещи, которые нравятся этой группе его избирателей,

– отметил Пинкус.

Приоритеты этих избирателей Трампа распределяются так:

нелегальная миграция в США;

инфляция, которая снова пошла в гору;

рост уровня преступности;

кризис в системе образования.

В США нет диктатуры

У Дональда Трампа два типа избирателей, которые его поддерживают. Ядро – это евангелисты. В США их примерно 90 миллионов, которые всецело на стороне Украины. Их руководитель Линдси Грэм недавно был в Киеве. А целевые его избиратели, для которых война в Украине не является приоритетной, являются потребителям заявлений Трампа о возможных уступках Киевом своих территорий.

В то же время Трамп во времена своего президентства был против "Северного потока-2", он боролся с "нефтедолларами", которые, как он говорил, являются "кислородом Владимира Путина". Он сделал соответствующие шаги, которые снизили цену за баррель нефти со 120 до 40 долларов. Для этого он после своей инаугурации поехал в Саудовскую Аравию, а не по традиции в Великобританию. Поэтому, по словам Пинкуса, судить Трампа нужно в соответствии с его поступками.

Неважно, кто будет президентом, потому что в США нет диктатуры. В стране три независимых ветви власти, которые не позволят любому, кто занимает кресло президента, действовать как диктатор,

– отметил лидер Республиканской партии по 45 округу Нью-Йорка.

Украина – часть тела Соединенных Штатов, она это доказала, когда в центре Европы ведет борьбу с варварами и остановила их продвижение. Поэтому, по его словам, американцы, которые до февраля 2024 года ничего не знали об Украине, сегодня вполне ее поддерживают.

"Не стоит обращать внимания на слова Трампа. Он понимает, что может проиграть президентские выборы, и для него каждый голос ценен. В то же время миллионы американцев поддерживают Трампа, однако им не нравится его риторика в отношении Украины", – отметил Борис Пинкус.

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