Трамп расширяет свои полномочия, но есть предел: кто способен бросить вызов президенту США

В эксклюзивном интервью для 24 Канала исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн и ведущая Ирина Узлова разобрали механизмы сдерживания президентской власти в США. Главным инструментом противодействия пророссийским инициативам Дональда Трампа станет жесткий контроль Конгресса над бюджетом и кадровыми назначениями, что позволит блокировать даже его попытки обойти законодателей.

Дональд Трамп постепенно расширяет полномочия президента, однако в американской системе до сих пор существуют механизмы, способные сдерживать Белый дом. Конгресс может приостанавливать финансирование, блокировать назначения и расследовать действия администрации, но в вопросах ядерного оружия, НАТО и стратегических технологий влияние президента остается особенно большим.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, как Конгресс может противостоять Трампу, почему его решения в отношении России и Starlink вызывают беспокойство и как противостояние в Вашингтоне может отразиться на поддержке Украины.

"Имперское президентство" Трампа

В течение последних десятилетий полномочия президентов США постепенно расширялись. Эту тенденцию называют "имперским президентством". При Дональде Трампе она усилилась, однако в американской системе до сих пор существуют механизмы, позволяющие ограничивать власть Белого дома.

Недовольство американцев вызывают не только внешнеполитические решения президента, но и внутренние проблемы – коррупционные скандалы, экономическая ситуация и рост цен. Одним из поводов для критики стало использование президентского помилования, в частности в отношении участников штурма Капитолия 6 января.

В то же время ключевая роль в сдерживании президента принадлежит Конгрессу. Именно он контролирует бюджет, утверждает важные назначения и может расследовать действия администрации.

Кстати, в октябре 2026 года решение Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива на мировые рынки вызвало критику со стороны сенаторов обеих партий. Законодатели заявили, что этот шаг противоречит политике давления на Россию, а конгрессмен Брайан Фицпатрик пообещал добиваться голосования по законопроекту о блокировании закупок российской нефти.

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Конгресс может перекрыть Трампу финансирование и заблокировать назначения

Главный рычаг Палаты представителей – контроль над бюджетом. Без одобрения законодателей президент не может обеспечить финансирование многих своих инициатив. Сенат, со своей стороны, утверждает ключевые кадровые назначения, в частности кандидатуры министров и судей.

Еще один инструмент Конгресса – вызов должностных лиц на слушания и требование предоставить документы. Это может стать основанием для расследований деятельности администрации, в частности контактов Джареда Кушнера и Стива Виткоффа с иностранными представителями.

Законодатели могут использовать эти полномочия и для оказания давления на внешнюю политику Белого дома. Например, увязывать поддержку президентских назначений с решениями о помощи Украине или закупками российских энергоносителей.

После объявления о договоренности Трампа с Путиным по поводу российского дизельного топлива сенаторы от обеих партий призвали президента пересмотреть решение. Отдельно конгрессмены подняли вопрос о возможных ограничениях работы Starlink и Starshield для Украины и потребовали проверить эти сообщения.

Starlink и ядерное оружие – где влияние президента практически неограниченно

Несмотря на институциональные сдерживающие механизмы, существуют сферы, в которых президент США обладает особенно широкими полномочиями. В частности, это решения, касающиеся ядерного арсенала и стратегических технологий.

Отдельный риск для Украины представляет влияние Илона Маска на спутниковые системы Starlink и Starshield. Зависимость украинских военных от этих технологий продемонстрировала, насколько критические решения могут оказаться в руках частной компании и ее руководителя.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский сообщил американским законодателям о проблемах с доступом Украины к Starlink и Starshield. В Конгрессе призвали проверить возможное ограничение работы спутниковых сервисов, а сенаторы потребовали объяснений от SpaceX. В то же время представители администрации Трампа опровергали сообщения о таких ограничениях.

Roll Call: Трамп не может вывести США из НАТО, но способен ослабить Альянс

Конгресс принял закон, который не позволяет президенту единолично вывести США из НАТО. Однако это не лишает Трампа возможности влиять на участие страны в Альянсе: он может сокращать военное присутствие США в Европе и изменять объемы поддержки союзников.

На этом фоне попытки Белого дома демонстрировать прогресс в отношениях с Россией вызывают вопросы относительно истинных целей таких договоренностей. В частности, заявления об энергетическом перемирии неоднократно звучали без четкого подтверждения со стороны Москвы.

Интересно, что в октябре Трамп заявил о договоренности Украины и России прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако Киев сообщал о продолжении российских атак и подчеркивал, что ожидает от Москвы выполнения договоренностей.

Украине нужен посол в Вашингтоне

На фоне противостояния между Белым домом и Конгрессом Украине важно работать не только с администрацией Трампа, но и с законодателями обеих партий, американскими СМИ и влиятельными группами.

Отсутствие украинского посла в США затрудняет эту работу. Временный поверенный в делах Денис Сеник и команда посольства продолжают общаться с американскими политиками и журналистами, однако без полноценного руководителя дипломатической миссии сложнее охватить все необходимые направления.

Украине нужен представитель, который сможет системно работать с Конгрессом, администрацией президента, Государственным департаментом, Пентагоном и украинской общиной в США. В нынешних условиях такое дипломатическое присутствие напрямую влияет на способность Киева отстаивать свои интересы в Вашингтоне.