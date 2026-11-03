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24 Канал Интервью Трамп расширяет свои полномочия, но есть предел: кто способен бросить вызов президенту США
3 ноября, 20:00
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Трамп расширяет свои полномочия, но есть предел: кто способен бросить вызов президенту США

Алина Кулеба

В эксклюзивном интервью для 24 Канала исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн и ведущая Ирина Узлова разобрали механизмы сдерживания президентской власти в США. Главным инструментом противодействия пророссийским инициативам Дональда Трампа станет жесткий контроль Конгресса над бюджетом и кадровыми назначениями, что позволит блокировать даже его попытки обойти законодателей.

Дональд Трамп постепенно расширяет полномочия президента, однако в американской системе до сих пор существуют механизмы, способные сдерживать Белый дом. Конгресс может приостанавливать финансирование, блокировать назначения и расследовать действия администрации, но в вопросах ядерного оружия, НАТО и стратегических технологий влияние президента остается особенно большим.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, как Конгресс может противостоять Трампу, почему его решения в отношении России и Starlink вызывают беспокойство и как противостояние в Вашингтоне может отразиться на поддержке Украины.

В течение последних десятилетий полномочия президентов США постепенно расширялись. Эту тенденцию называют "имперским президентством". При Дональде Трампе она усилилась, однако в американской системе до сих пор существуют механизмы, позволяющие ограничивать власть Белого дома.

Недовольство американцев вызывают не только внешнеполитические решения президента, но и внутренние проблемы – коррупционные скандалы, экономическая ситуация и рост цен. Одним из поводов для критики стало использование президентского помилования, в частности в отношении участников штурма Капитолия 6 января.

В то же время ключевая роль в сдерживании президента принадлежит Конгрессу. Именно он контролирует бюджет, утверждает важные назначения и может расследовать действия администрации.

Кстати, в октябре 2026 года решение Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива на мировые рынки вызвало критику со стороны сенаторов обеих партий. Законодатели заявили, что этот шаг противоречит политике давления на Россию, а конгрессмен Брайан Фицпатрик пообещал добиваться голосования по законопроекту о блокировании закупок российской нефти.

Полный разговор с Эпштейном: смотреть видео

Главный рычаг Палаты представителей – контроль над бюджетом. Без одобрения законодателей президент не может обеспечить финансирование многих своих инициатив. Сенат, со своей стороны, утверждает ключевые кадровые назначения, в частности кандидатуры министров и судей.

Еще один инструмент Конгресса – вызов должностных лиц на слушания и требование предоставить документы. Это может стать основанием для расследований деятельности администрации, в частности контактов Джареда Кушнера и Стива Виткоффа с иностранными представителями.

Законодатели могут использовать эти полномочия и для оказания давления на внешнюю политику Белого дома. Например, увязывать поддержку президентских назначений с решениями о помощи Украине или закупками российских энергоносителей.

После объявления о договоренности Трампа с Путиным по поводу российского дизельного топлива сенаторы от обеих партий призвали президента пересмотреть решение. Отдельно конгрессмены подняли вопрос о возможных ограничениях работы Starlink и Starshield для Украины и потребовали проверить эти сообщения.

Несмотря на институциональные сдерживающие механизмы, существуют сферы, в которых президент США обладает особенно широкими полномочиями. В частности, это решения, касающиеся ядерного арсенала и стратегических технологий.

Отдельный риск для Украины представляет влияние Илона Маска на спутниковые системы Starlink и Starshield. Зависимость украинских военных от этих технологий продемонстрировала, насколько критические решения могут оказаться в руках частной компании и ее руководителя.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский сообщил американским законодателям о проблемах с доступом Украины к Starlink и Starshield. В Конгрессе призвали проверить возможное ограничение работы спутниковых сервисов, а сенаторы потребовали объяснений от SpaceX. В то же время представители администрации Трампа опровергали сообщения о таких ограничениях.

Конгресс принял закон, который не позволяет президенту единолично вывести США из НАТО. Однако это не лишает Трампа возможности влиять на участие страны в Альянсе: он может сокращать военное присутствие США в Европе и изменять объемы поддержки союзников.

На этом фоне попытки Белого дома демонстрировать прогресс в отношениях с Россией вызывают вопросы относительно истинных целей таких договоренностей. В частности, заявления об энергетическом перемирии неоднократно звучали без четкого подтверждения со стороны Москвы.

Интересно, что в октябре Трамп заявил о договоренности Украины и России прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако Киев сообщал о продолжении российских атак и подчеркивал, что ожидает от Москвы выполнения договоренностей.

На фоне противостояния между Белым домом и Конгрессом Украине важно работать не только с администрацией Трампа, но и с законодателями обеих партий, американскими СМИ и влиятельными группами.

Отсутствие украинского посла в США затрудняет эту работу. Временный поверенный в делах Денис Сеник и команда посольства продолжают общаться с американскими политиками и журналистами, однако без полноценного руководителя дипломатической миссии сложнее охватить все необходимые направления.

Украине нужен представитель, который сможет системно работать с Конгрессом, администрацией президента, Государственным департаментом, Пентагоном и украинской общиной в США. В нынешних условиях такое дипломатическое присутствие напрямую влияет на способность Киева отстаивать свои интересы в Вашингтоне.