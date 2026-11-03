Трамп розширює владу, але є межа: хто здатен кинути виклик президенту США

Дональд Трамп поступово розширює повноваження президента, однак американська система досі має механізми, здатні стримувати Білий дім. Конгрес може перекривати фінансування, блокувати призначення та розслідувати дії адміністрації, але в питаннях ядерної зброї, НАТО та стратегічних технологій вплив президента залишається особливо великим.

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Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, як Конгрес може протистояти Трампу, чому його рішення щодо Росії та Starlink викликають занепокоєння і як протистояння у Вашингтоні може позначитися на підтримці України.

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"Імперське президентство" Трампа

Протягом останніх десятиліть повноваження президентів США поступово розширювалися. Цю тенденцію називають "імперським президентством". За Дональда Трампа вона посилилася, однак американська система досі має механізми, які дозволяють обмежувати владу Білого дому.

Невдоволення американців викликають не лише зовнішньополітичні рішення президента, а й внутрішні проблеми – корупційні скандали, економічна ситуація та зростання цін. Одним із приводів для критики стало використання президентського помилування, зокрема щодо учасників штурму Капітолія 6 січня.

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Водночас ключова роль у стримуванні президента належить Конгресу. Саме він контролює бюджет, затверджує важливі призначення та може розслідувати дії адміністрації.

До речі, у жовтні 2026 року рішення Трампа дозволити постачання російського дизеля на світові ринки викликало критику з боку сенаторів обох партій. Законодавці заявили, що цей крок суперечить політиці тиску на Росію, а конгресмен Браян Фіцпатрік пообіцяв домагатися голосування за законопроєкт про блокування закупівель російської нафти.

Повна розмова з Епштейном: дивитись відео

Конгрес може перекрити Трампу гроші та заблокувати призначення

Головний важіль Палати представників – контроль над бюджетом. Без схвалення законодавців президент не може забезпечити фінансування багатьох своїх ініціатив. Сенат, зі свого боку, затверджує ключові кадрові призначення, зокрема кандидатури міністрів і суддів.

Ще один інструмент Конгресу – виклик посадовців на слухання та вимога надати документи. Це може стати підставою для розслідувань діяльності адміністрації, зокрема контактів Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа з іноземними представниками.

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Законодавці можуть використовувати ці повноваження і для тиску на зовнішню політику Білого дому. Наприклад, пов'язувати підтримку президентських призначень із рішеннями щодо допомоги Україні або закупівель російських енергоносіїв.

Після оголошення домовленості Трампа з Путіним щодо російського дизеля сенатори від обох партій закликали президента переглянути рішення. Окремо конгресмени порушили питання можливих обмежень роботи Starlink і Starshield для України та вимагали перевірити ці повідомлення.

Starlink і ядерна зброя – де вплив президента майже необмежений

Попри інституційні запобіжники, є сфери, у яких президент США має особливо широкі повноваження. Зокрема, це рішення щодо ядерного арсеналу та стратегічних технологій.

Окремий ризик для України становить вплив Ілона Маска на супутникові системи Starlink і Starshield. Залежність українських військових від цих технологій продемонструвала, наскільки критичні рішення можуть опинитися в руках приватної компанії та її керівника.

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Нагадаємо, у жовтні президент Володимир Зеленський повідомив американським законодавцям про проблеми з доступом України до Starlink і Starshield. У Конгресі закликали перевірити можливе обмеження роботи супутникових сервісів, а сенатори вимагали пояснень від SpaceX. Водночас представники адміністрації Трампа заперечували повідомлення про такі обмеження.

Roll Call Трамп не може вивести США з НАТО, але здатен послабити Альянс

Конгрес ухвалив закон, який не дозволяє президентові одноосібно вивести США з НАТО. Однак це не позбавляє Трампа можливості впливати на участь країни в Альянсі: він може скорочувати військову присутність США в Європі та змінювати обсяги підтримки союзників.

На цьому тлі спроби Білого дому демонструвати прогрес у відносинах із Росією викликають запитання щодо справжніх цілей таких домовленостей. Зокрема, заяви про енергетичне перемир'я неодноразово лунали без чіткого підтвердження з боку Москви.

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Цікаво! В жовтні Трамп заявив про домовленість України та Росії припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Однак Київ повідомляв про продовження російських атак і наголошував, що очікує від Москви виконання домовленостей.

Україні потрібен посол у Вашингтоні

На тлі протистояння між Білим домом і Конгресом Україні важливо працювати не лише з адміністрацією Трампа, а й із законодавцями обох партій, американськими медіа та впливовими групами.

Відсутність українського посла у США ускладнює цю роботу. Тимчасовий повірений у справах Денис Сєнік і команда посольства продовжують комунікувати з американськими політиками та журналістами, однак без повноцінного керівника дипломатичній місії складніше охопити всі необхідні напрямки.

Україні потрібен представник, який зможе системно працювати з Конгресом, адміністрацією президента, Державним департаментом, Пентагоном і українською громадою у США. У нинішніх умовах така дипломатична присутність безпосередньо впливає на здатність Києва відстоювати свої інтереси у Вашингтоні.