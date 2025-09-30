Общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин в эфире 24 Канала заметил, что Трамп фактически признал, что ничего не может сделать. Он пытается показать, что якобы не знал о проблемах, которые были.

Украина нашла правильную модель общения с США

Трамп делает все для заключения успешных сделок, Можно с уверенностью сказать, что американский президент всегда будет любить Владимира Путина и это не изменится даже несмотря на заявления о "бумажном тигре".

Но Украина действительно делает хорошие шаги в смысле изменения риторики. Отказ от позиции жертвы и акцент на преступлениях россиян – это эффективный способ коммуникации с действующей администрацией в США,

– сказал Юрий Рашкин.

Права человека, демократия и справедливость являются для Трампа разменной монетой. Если говорить о силе Украины и слабости России, то это более выгодная модель общения с американской властью. Ведь она хочет быть на стороне победителей.

Это стало понятно, когда Трамп поддержал Израиль в войне с Ираном после того, как увидел насколько эффективно это выглядит. Если такая динамика сохранится, то Украине нужно демонстрировать силу. Ведь Россия "в огне" бесконечные очереди за бензином – все это мощная картина, которая поразит Трампа.

Трамп кое-что понял о войне

"Американский президент видит и понимает слабость. Хотя в начале каденции он говорит, что Украина якобы "не имеет карт", но оказалось, что это Путин солгал Трампу. На самом деле карты заканчиваются у России", – подчеркнул Юрий Рашкин.

В этом контексте упоминания о передаче ракет Tomahawk выглядят очень смелым посланием. Оно говорит о том, что Украина имеет грандиозные амбиции уничтожить агрессора, используя американское оружие.

Обратите внимание! В США подтвердили, что Украина обратилась с запросом о получении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Окончательное решение по этому поводу должен принять Дональд Трамп. В России уже заявили, что "детально анализируют" все заявления о возможном предоставлении оружия.

"В определенном смысле Владимир Зеленский просит у Трампа сделать то, что он сделал для Израиля. Говорится об "ударе", который заставит агрессора бежать. Это очень интересный подход, но маловероятно, что США все-таки предоставят Украине Tomahawk", – заметил политик из США.

Вероятно, такими предложениями Зеленский пытается показать, что Украина сильная и планирует идти до конца. Вероятно, мы видим новую доктрину, в которую верит Трамп. В ней говорится о том, что Россия – слабая, но она до сих пор представляет угрозу. Поэтому нужно больше помогать Украине.

Последние заявления Трампа о войне