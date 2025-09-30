Общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин в эфире 24 Канала заметил, что Трамп фактически признал, что ничего не может сделать. Он пытается показать, что якобы не знал о проблемах, которые были.
К теме Теперь все может измениться, – психолог об изменении отношения Трампа к Путину
Украина нашла правильную модель общения с США
Трамп делает все для заключения успешных сделок, Можно с уверенностью сказать, что американский президент всегда будет любить Владимира Путина и это не изменится даже несмотря на заявления о "бумажном тигре".
Но Украина действительно делает хорошие шаги в смысле изменения риторики. Отказ от позиции жертвы и акцент на преступлениях россиян – это эффективный способ коммуникации с действующей администрацией в США,
– сказал Юрий Рашкин.
Права человека, демократия и справедливость являются для Трампа разменной монетой. Если говорить о силе Украины и слабости России, то это более выгодная модель общения с американской властью. Ведь она хочет быть на стороне победителей.
Это стало понятно, когда Трамп поддержал Израиль в войне с Ираном после того, как увидел насколько эффективно это выглядит. Если такая динамика сохранится, то Украине нужно демонстрировать силу. Ведь Россия "в огне" бесконечные очереди за бензином – все это мощная картина, которая поразит Трампа.
Трамп кое-что понял о войне
"Американский президент видит и понимает слабость. Хотя в начале каденции он говорит, что Украина якобы "не имеет карт", но оказалось, что это Путин солгал Трампу. На самом деле карты заканчиваются у России", – подчеркнул Юрий Рашкин.
В этом контексте упоминания о передаче ракет Tomahawk выглядят очень смелым посланием. Оно говорит о том, что Украина имеет грандиозные амбиции уничтожить агрессора, используя американское оружие.
Обратите внимание! В США подтвердили, что Украина обратилась с запросом о получении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Окончательное решение по этому поводу должен принять Дональд Трамп. В России уже заявили, что "детально анализируют" все заявления о возможном предоставлении оружия.
"В определенном смысле Владимир Зеленский просит у Трампа сделать то, что он сделал для Израиля. Говорится об "ударе", который заставит агрессора бежать. Это очень интересный подход, но маловероятно, что США все-таки предоставят Украине Tomahawk", – заметил политик из США.
Вероятно, такими предложениями Зеленский пытается показать, что Украина сильная и планирует идти до конца. Вероятно, мы видим новую доктрину, в которую верит Трамп. В ней говорится о том, что Россия – слабая, но она до сих пор представляет угрозу. Поэтому нужно больше помогать Украине.
Последние заявления Трампа о войне
- Лидер США выступил с резкой критикой российских политиков. Особенно досталось Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Последнего он назвал "тупым". Также Трамп отметил, что глава Кремля должен был закончить войну за неделю, но не справился с этим.
- Кроме этого президент США назвал интересную причину нападения на Украину. По его словам, агрессию якобы спровоцировало решение Байдена вывести войска из Афганистана. Интересно, что его принял сам Трамп еще во время первой каденции, а Байден только довел дело до конца.
- Глава США также заявил, что экономика России в катастрофическом состоянии, она падает в пропасть. Он добавил, что оккупанты теряют некоторые территории, что свидетельствует о слабости страны-агрессора.