"Он маньяк": племянница Трампа заявила, что тот мог "слить" данные об обороне Израиля

Племянница Дональда Трампа обвинила того в "сливе" секретов национальной безопасности Израиля, которые привели к вторжению ХАМАС. Она утверждает, что бывший президент распространил и другие важные данные.

В своем стремлении к власти Дональд Трамп мог зайти слишком далеко. Он активно использует заигрывание на настроениях американцев в своей предвыборной компании.

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Вероятный "слив" данных

Племянница бывшего президента США Мэри Трамп в своем блоге в соцсети Х, ранее известной как Twitter, опубликовала скриншот с поста Доналда Трампа, в котором тот обвинил нынешние американские власти в "открытости границ". Якобы США могут напасть так же как на Израиль.

В ответ племянница назвала дядю маньяком и эмоционально заявила, что 45 президент Соединенных Штатов, вероятно, мог слить Путину секреты национальной безопасности Израиля. Она убеждает, что Кремль же поделился этой информацией с Ираном, а тот – с ХАМАСом.

Мэри Трамп добавила, что также эксглава страны раскрыл чрезвычайно секретную информацию об атомных подлодках США. В конце своего блога она спросила, почему Трампу до сих пор можно свободно передвигаться.

Отношение Трампов к войне