Трамп намекнул, что арестует Байдена, если снова станет президентом

31 августа 2023, 06:41
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Источник:

The Guardian

45 президент США Дональд Трамп намекнул, что он в случае переизбрания на выборах в 2024 году заключить в тюрьму своих врагов. По словам Трампа, мол, у него "нет выбора".

Соответствующее заявление политик сделал во время интервью. Недавно Трамп проходил "формальную процедуру" ареста в тюрьме округа Фултон, где ему даже сделали тюремное фото.

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Что заявил Трамп

Ведущий Гленн Бек во время интервью спросил Дональда Трампа, не жалеет ли он, что не арестовал свою оппонентку Хиллари Клинтон. Ведь в 2016 году одним из предвыборных обещаний политика было "посадить" Хиллари Клинтон, его оппонентку, которое он не выполнил, будучи на должности.

Ответ состоит в том, что нет выбора, потому что они делают это с нами,
– сказал Дональд Трамп.

Также он говорил о нынешнем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене. В частности, 45 президент заявил, что, мол:

  • "никогда не бил Байдена так сильно, как мог бы", являясь президентом США;
  • "Байден стоит за обвинениями против него".

Также Трамп не удержался и перешел на оскорбления, назвав демократов и других оппонентов "больными людьми... злыми людьми".

В чем обвиняют Трампа

  • Дональду Трампу предъявлены четыре обвинения. Последнее объявили 14 августа и оно касается дела о вероятном вмешательстве в выборы. По данным следствия, Трамп мог попытаться сменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.
  • По этому делу Трампа был выпущен под залог в размере 200 тысяч долларов. Тогда 45 президенту США сделали тюремное фото. Трамп стал первым президентом США, имеющим такое фото.
  • Кроме того, Трампа обвиняют в выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс в рамках соглашения о неразглашении. В частности, 130 тысяч долларов он мог заплатить за то, чтобы она молчала о том, что встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.
  • Также обвинения в отношении Трампа касаются ненадлежащего обращения с секретными документами. К слову, сам политик заявил, что ему может грозить до 561 года заключения после того, как Министерство юстиции США выдвинуло ему обвинение в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года.

Автор: Діана Квасневська