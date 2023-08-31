Трамп намекнул, что арестует Байдена, если снова станет президентом
Источник:The Guardian
45 президент США Дональд Трамп намекнул, что он в случае переизбрания на выборах в 2024 году заключить в тюрьму своих врагов. По словам Трампа, мол, у него "нет выбора".
Соответствующее заявление политик сделал во время интервью. Недавно Трамп проходил "формальную процедуру" ареста в тюрьме округа Фултон, где ему даже сделали тюремное фото.
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Что заявил Трамп
Ведущий Гленн Бек во время интервью спросил Дональда Трампа, не жалеет ли он, что не арестовал свою оппонентку Хиллари Клинтон. Ведь в 2016 году одним из предвыборных обещаний политика было "посадить" Хиллари Клинтон, его оппонентку, которое он не выполнил, будучи на должности.
Ответ состоит в том, что нет выбора, потому что они делают это с нами,
– сказал Дональд Трамп.
Также он говорил о нынешнем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене. В частности, 45 президент заявил, что, мол:
- "никогда не бил Байдена так сильно, как мог бы", являясь президентом США;
- "Байден стоит за обвинениями против него".
Также Трамп не удержался и перешел на оскорбления, назвав демократов и других оппонентов "больными людьми... злыми людьми".
В чем обвиняют Трампа
- Дональду Трампу предъявлены четыре обвинения. Последнее объявили 14 августа и оно касается дела о вероятном вмешательстве в выборы. По данным следствия, Трамп мог попытаться сменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.
- По этому делу Трампа был выпущен под залог в размере 200 тысяч долларов. Тогда 45 президенту США сделали тюремное фото. Трамп стал первым президентом США, имеющим такое фото.
- Кроме того, Трампа обвиняют в выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс в рамках соглашения о неразглашении. В частности, 130 тысяч долларов он мог заплатить за то, чтобы она молчала о том, что встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле у курортного озера Тахо.
- Также обвинения в отношении Трампа касаются ненадлежащего обращения с секретными документами. К слову, сам политик заявил, что ему может грозить до 561 года заключения после того, как Министерство юстиции США выдвинуло ему обвинение в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года.