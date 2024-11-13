Трамп назвал имя следующего госсекретаря США: должность займет Марко Рубио

Дональд Трамп официально назвал имя государственного секретаря США, которого он назначит в новой администрации. Им станет сенатор Марко Рубио.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. До этого о возможном назначении Рубио на этот пост писали СМИ.

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Марко Рубио станет новым госсекретарем США

Возвращаясь во Флориду из Вашингтона после встречи с президентом Джо Байденом, Дональд Трамп официально назвал Марко Рубио в качестве кандидата на должность госсекретаря США. Его он назначит после своей инаугурации в январе 2025 года.

Он будет сильным защитником нашей нации, настоящим другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступится перед нашими противниками,

– сказал Трамп о Рубио в заявлении.

В издании отметили, что Марко Рубио ранее был критиком политики Дональда Трампа в Республиканской партии. Но теперь сенатор выступает ярым защитником новоизбранного президента страны, что в конце концов проложило его путь к главному дипломату США.

Консервативный законодатель из Флориды является известным “ястребом” по Китаю, Кубы и Ирана, и был среди главных людей в команде республиканца, чтобы стать напарником Трампа этим летом.

Сейчас на Капитолийском холме Рубио является заместителем председателя комитета Сената по разведке и членом комитета Сената по международным отношениям. Он настаивал на жесткой позиции против Китая и был известен своей политикой по заблокированию приложения TikTok в США, поскольку его материнская компания является китайской.

Он и другие законодатели утверждают, что Пекин может требовать доступа к данным пользователей, когда захочет.

К слову, Марко Рубио ранее высказывался относительно войны России против Украины. По словам американского политика, война в Украине "зашла в тупик", поэтому сейчас ее нужно "довести до завершения". Таким образом эта позиция соответствует политике Дональда Трампа по конфликту.