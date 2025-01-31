Экс-посол США честно ответил, может ли Трамп "отдать Украину Путину"

Дональд Трамп может отказаться от решения украинского вопроса, но не будет этого делать. Он уже неоднократно заявлял, что способен урегулировать войну, поэтому не будет отдавать Украину России. Если совместными усилиями удастся заключить договор, но Москва нарушит его и возьмет Украину под контроль, это будет огромным поражением для него.

Важно также, что несколько недель назад Трамп вообще назвал Россию противником США. Вполне логично, что он не хочет, чтобы она победила Украину. Об этом 24 Каналу сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст, подчеркнув, что Трамп не может отказаться от своих слов, если хочет быть одним из самых сильных и лучших американских президентов.

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Как против американцев может обернуться остановка поддержки Украины

Экс-посол США предположил, что администрации Трампа может понадобиться 1 – 2 месяца, чтобы прийти к тому, что Украину надо поддерживать и давать больше военной помощи для победы над Россией. В то же время американцы могут отвергнуть такой проект, но Хербст этого не ожидает.

Это не только будет геополитической ошибкой для Трампа и катастрофой для Украины, но и для американских интересов в Европе,

– добавил он.

Трамп и его команда надеются, что он может добиться Нобелевской премии, если ему удастся по-настоящему урегулировать российско-украинскую войну. Они понимают, что если его дипломатия достигнет договора, который Россия может потом нарушить и взять Украину под контроль, то это будет огромным поражением для Трампа.

"Он мог бы (отказаться от решения украинского вопроса – 24 Канал), я не исключаю этой возможности, но не ожидаю этого. Поскольку Трамп сказал, что может урегулировать эту войну. Он не раз выступал с этим заявлением. Все ждут этого от него", – объяснил Джон Хербст.

Кроме того, несколько недель назад Трамп впервые сказал, что Россия – противник США. Поэтому он вряд ли хочет дать врагу американцев победу.

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Чего ожидал Кремль с приходом Трампа

По мнению бывшего посла США, россияне хотели видеть Трампа новым президентом. Они ждали определенного улучшения в отношениях США и России и соответственно уменьшения поддержки для Украины. Однако ожидание было фальшивым и неправильным.

За последние 10 – 12 месяцев Трамп иногда очень критиковал Украину и Зеленского. Но в то же время он дал добро спикеру Джонсону предоставить последний пакет помощи для Украины в апреле 2024 года,

– отметил он.

Другие представители в его команде были даже против выделения этих средств, несмотря на позицию Трампа. Однако он сказал, что переживания Украины важны для Америки.

"Только ориентировочно 6 недель назад Трамп сказал, что он не готов оставить Украину, отдать ее России. Мы знаем, что элементы его подхода к миру требуют настоящих уступок и с Украиной, и с Россией", – подытожил Джон Хербст.