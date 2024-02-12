Это не блеф: анализ скандального заявления Трампа о НАТО
Дональд Трамп заявил, что может поощрить россиян атаковать любого союзника Североатлантического альянса. Речь идет о тех странах, которые не выполнили финансовые обязательства перед блоком.
Это 24 Каналу прокомментировал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, отметив, что речь идет об "эпопее" во время первого президентства Трампа. Тогда он требовал от стран Европы, являющихся членами НАТО, выделять более 2% ВВП на оборону.
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"Такое впечатление, что нынешний кандидат в кандидаты президента Трамп немного по показателям остался в 2017 – 2018 году. Учитывая войну против Украины, которую осуществляет Россия, они (страны НАТО – 24 Канал) постепенно поднимают собственное финансирование", – сказал Чаленко.
Сейчас около половины стран НАТО вышли за показатель 2% ВВП. Общий рост продолжается. Сейчас важно показывать, что Альянс единый с двух сторон Атлантики.
"Например, встреча Олафа Шольца с Джо Байденом в Белом доме является очередным выразителем такого единства. На самом деле, вполне реалистично ожидать завершения этой политической "эпопеи" во второй половине марта после "супервторника", – отметил руководитель Центра анализа и стратегии.
Что такое "супервторник"Это важная дата президентской кампании 2024 года. 5 марта запланированы одновременные праймериз сразу в 15 штатах и 1 зарубежной территории Соединенных Штатов Америки.
Точно не блеф
Дональд Трамп в очередной раз показал, что он хочет определенную "доктрину Монро". Мол, Европа отдельно, а США отдельно. Игорь Чаленко считает, что бывший президент Соединенных Штатов Америки точно не блефует.
Он уже влияет конкретно на работу Конгресса. И из-за его личной позиции блокируется выделение помощи союзникам и партнерам Соединенных Штатов во всем мире. Это не блеф, это реальное вредительство,
– добавил руководитель Центра анализа и стратегии.
Больше о заявлении Трампа и реакции на него
- Экс-президент США заявил, что ранее другому главе "большой страны" сказал, что Соединенные Штаты под его руководством не будут защищать ни одну страну, которую будут считать "преступником". Мол, он даже бы поощрил бы атаку. Ведь надо "оплатить свои счета".
- На скандальное заявление Трампа отреагировал генсек Альянса. Йенс Столтенберг отметил, что подобные разговоры, в которых можно услышать, что члены блока не обороняют друг друга, могут подорвать общую безопасность. Генсек НАТО добавил, что подобные заявления угрожают как европейским, так и американским военным.
- Высказывания раскритиковали в ЕС. По словам главы Европейского Совета Шарля Мишеля, подобные заявления служат интересам Путина и его агрессии.
- В Белом доме выразили глубокую обеспокоенность. А также заявили, что акт одобрения вторжения на территорию ближайших союзников – это "тревожно и ненормально".