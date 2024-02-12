Это не блеф: анализ скандального заявления Трампа о НАТО

Дональд Трамп заявил, что может поощрить россиян атаковать любого союзника Североатлантического альянса. Речь идет о тех странах, которые не выполнили финансовые обязательства перед блоком.

Это 24 Каналу прокомментировал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, отметив, что речь идет об "эпопее" во время первого президентства Трампа. Тогда он требовал от стран Европы, являющихся членами НАТО, выделять более 2% ВВП на оборону.

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"Такое впечатление, что нынешний кандидат в кандидаты президента Трамп немного по показателям остался в 2017 – 2018 году. Учитывая войну против Украины, которую осуществляет Россия, они (страны НАТО – 24 Канал) постепенно поднимают собственное финансирование", – сказал Чаленко.

Сейчас около половины стран НАТО вышли за показатель 2% ВВП. Общий рост продолжается. Сейчас важно показывать, что Альянс единый с двух сторон Атлантики.

"Например, встреча Олафа Шольца с Джо Байденом в Белом доме является очередным выразителем такого единства. На самом деле, вполне реалистично ожидать завершения этой политической "эпопеи" во второй половине марта после "супервторника", – отметил руководитель Центра анализа и стратегии.

Что такое "супервторник" Это важная дата президентской кампании 2024 года. 5 марта запланированы Это важная дата президентской кампании 2024 года. 5 марта запланированы одновременные праймериз сразу в 15 штатах и 1 зарубежной территории Соединенных Штатов Америки.

Точно не блеф

Дональд Трамп в очередной раз показал, что он хочет определенную "доктрину Монро". Мол, Европа отдельно, а США отдельно. Игорь Чаленко считает, что бывший президент Соединенных Штатов Америки точно не блефует.

Он уже влияет конкретно на работу Конгресса. И из-за его личной позиции блокируется выделение помощи союзникам и партнерам Соединенных Штатов во всем мире. Это не блеф, это реальное вредительство,

– добавил руководитель Центра анализа и стратегии.

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