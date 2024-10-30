Если Трамп не завершит войну за 24 часа: что произойдет дальше

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп неоднократно обещал, что в случае победы на выборах завершит войну в Украине за 24 часа. Однако пока он не раскрыл деталей, как собирается это сделать.

Бывший чиновник Госдепа Дэвид Тафури сказал 24 Каналу, что придется делать Трампу, если он не сможет завершить войну. К слову, план Трампа не детализирован и не имеет подтверждения.

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Как будет действовать Трамп, если его план не сработает

По мнению бывшего чиновника Госдепа, вероятнее всего, Дональд Трамп вместе с Владимиром Путиным придумает какой-то план. Вряд ли на это согласится Владимир Зеленский, ведь договориться с диктатором невозможно. К тому же то, чего хочет диктатор, является нарушением международного права и прав человека.

Тогда президенту Трампу придется решить, собирается ли он продолжать военную помощь Украине, или отказаться он от своих негативных комментариев,

– отметил Тафури.

По его словам, большинство людей в США поддерживают Украину. Согласно опросам, большинство американцев хотят, чтобы Соединенные Штаты продолжали помогать Украине.

Большинство граждан Соединенных Штатов обеспокоены поведением России и тем, что авторитарный диктатор Путин, если победит в Украине, скорее всего, нападет на другую страну и это будет угрожать безопасности США. Впрочем, есть вопросы относительно того, будет ли Трамп реагировать на взгляды и чувства американского народа.

Обратите внимание! Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн считает, что команда Трампа вообще не имеет конкретного плана по войне в Украине.