"Дорогой Дональд": Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече

Сегодня, 27 сентября, может состояться встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Ранее президент Украины изъявлял желание показать республиканцу свой план победы.

Как сообщали СМИ, команды двух политиков обсуждали возможную встречу. У Трампа предлагали как место проведения переговоров имение экс-президента. В Киеве настаивали, чтобы это была нейтральная площадка. Впоследствии Трамп заявил на пресс-конференции, что планирует встретиться с Зеленским около 9:45 утра в Trump Tower. Человек, приближенный к президенту Украины, подтвердил эту информацию, пишет WP.

Смотрите также "У Украины заканчиваются солдаты": Трамп цинично заговорил о скором завершении войны

Трамп обнародовал письмо от Зеленского

Вчера, 26 сентября, кандидат в президенты США от Республиканской партии обнародовал сообщение от украинского лидера в соцсети Truth Social. В письме Зеленский просил Трампа о встрече.

Президент отметил, что все в Украине хотят завершения войны справедливым миром, одновременно осознают, что этого достичь без США невозможно. "Вот почему мы должны стремиться понять друг друга и оставаться в тесном контакте", – отметил Зеленский.

Украинец напомнил американцу, что несколько дней назад Киев просил Трампа о встрече. Глава государства подчеркнул, что хотел бы лично из уст республиканца услышать его мысли.

Отдельно Зеленский отметил, что "всегда с большим уважением относится ко всему, что связано с Трампом". Он подчеркнул важность личного контакта и стопроцентного взаимопонимания.

Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, и это было бы хорошим временем для встречи. Дайте мне знать, если вы будете в городе в это время – я бы очень хотел, чтобы наша встреча состоялась, как часть наших усилий, направленных на то, чтобы помочь нам закончить эту войну справедливым путем,

– говорится в письме президента.

Письмо Зеленского к Трампу / Скриншот

Пока у Зеленского никак не комментировали сообщение, опубликованное Трампом.

Напомним, что в последний раз республиканец резко высказывался в адрес президента Украины. В частности, это произошло после того, как Владимир Зеленский посетил завод в Пенсильвании в сопровождении демократов. Украинца обвинили во вмешательстве в американские выборы.