Трамп считает, что Путин тянет время, США готовы к жестким санкциям, – Fox News

Дональд Трамп считает, что Владимир Путин затягивает переговоры о мире. Сейчас администрация администрация президента США рассматривает возможность введения "более жестких санкций".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналистку Fox News Джеки Хайнрих.

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США могут ужесточить санкции против России

По данным источников Fox News, Дональд Трамп разочарован Путиным и считает, что Россия намеренно затягивает переговоры о полном прекращении огня.

Отмечается, что сейчас власти США обсуждают возможный "дальнейший путь".

Хайнрих добавила, что, по имеющейся информации, контроль за соблюдением санкций пока является слабым – его неофициально оценивают примерно "на 3 из 10". Способом усиления давления на страну-агрессора могут стать меры против российского теневого флота, который перевозит "контрабандную нефть" через Балтийское море.

По данным Fox News, большинство судов уже находятся под санкциями, а 70% незаконной продажи российской нефти осуществляется именно через использование теневого флота.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает сильные шаги от США по усиления санкций из-за нарушения Россией договоренностей о прекращении ударов по энергетике. По словам президента, страны не отслеживают нарушения из-за отсутствия мониторингового процесса на высоком уровне.