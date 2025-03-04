США останавливают помощь: в ЦПД спрогнозировали, что теперь будет

После прекращения поставок военной помощи Украине на общество будут давить информационно, считает Андрей Коваленко. Он заверил, что "дипломатия ведется".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Напомним, новость о прекращении помощи Украине появилась ночью 4 марта. Пока об этом пишут СМИ, текста постановления нет.

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Что будет после прекращения помощи от США

Коваленко напомнил, что любые качели являются частью дипломатических комбинаций, о чем нужно не забывать.

Будет волна манипуляций и информационного давления на общество. Все равно нужно дождаться именно официальной информации, потому что в медиа будут надувать шарик максимально, чтобы вызвать панику,

– написал он.

Коротко о том, что известно о прекращении помощи от США на данный момент