"Не подарок, а заем": Трамп поддержал предоставление финансовой помощи Украине, но с условием

Экс-президент США Дональд Трамп после встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном заявил, что не против предоставления помощи Украине. Однако есть нюанс – он отмечает, что это должен быть заем, а не "подарок".

Трамп подчеркнул, что США продолжают "раздавать подарки на миллиарды долларов". Более того, он заявил, что Европа должна быть активнее, ведь ее "это касается гораздо больше", чем США.

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Трамп не против помощи, но есть нюанс

В пятницу, 12 апреля, спикер Палаты представителей Майк Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома проект по помощи Украине и Израилю. После этой встречи он поехал к Трампу на виллу Мар-а-Лаго.

После встречи со спикером Палаты представителей бывший президент США заявил, что не против оказания помощи Украине. Впрочем, она должна выделяться не как "подарок", а как заем.

Сейчас мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов, и мы исследуем этот вопрос. Но для меня гораздо важнее, что Европа должна активнее участвовать и давать деньги. Они должны давать что-то соразмерное. Если этого не будет происходить, мне будет очень обидно, потому что их это касается гораздо больше, чем нас,

– заявил Трамп.

Стоит добавить, что Трамп месяцами высказывался против предоставления помощи от США. Он аргументировал это тем, что это "не имеет жизненно важных интересов США", а также отмечал, что этот вопрос должен лечь на Европу. Такие тезисы Трампа влияют на республиканцев в Конгрессе, а потому в США не могут до сих пор принять решение о дополнительном финансировании и поддержке Украины.

После такого заявления Трампа о займе демократы в обеих палатах Конгресса заявили, что готовы говорить о помощи Украине. В частности, они отметили, если заем поможет выйти из тупика, то они готовы ее поддержать. Хотя, этот вариант они одобряют меньше всего.

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