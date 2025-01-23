В США рассекретят убийства братьев Кеннеди и Мартина Лютера Кинга: Трамп подписал указ

Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийствах президента США Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга младшего. Президент США собирался официально принять это решение еще во время своей первой каденции.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Bloomberg.

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Во время предвыборной кампании Трамп повторил, что желает рассекретить документы об убийствах высокопоставленных и известных деятелей США. Во время первого срока пребывания в должности ему это не удалось, ведь разведывательное сообщество просила держать большую часть секретных материалов в тайне.

Теперь этот указ официально подписан президентом Соединенных Штатов. Детали приказа не публикуются, как и то, представляет ли он общее рассекречивание событий.

Напомним, 35 президента США Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года, в Далласе (штат Техас). В него выстрелили из винтовки, когда он ехал по улице в президентском кортеже вместе с женой Жаклин.



В 1963 году убили президента США Джона Кеннеди / Фото Wikimedia

У сенатора США и брата убитого президента Роберта Кеннеди также стреляли из огнестрельного оружия. От полученных ранений он скончался 6 июня 1968 года. Накануне он произнес речь о победе на предварительных выборах в штате Калифорния.

Роберта Кеннеди застрелили из огнестрельного оружия / Фото Library of Congress

Американский правозащитник Мартин Лютер Кинг–младший был также убит в 1968 году, 4 апреля, в штате Теннесси. Известно, что его убил Джеймс Эрл Рэй, которого после совершенного преступления арестовали в лондонском аэропорту Хитроу.

В США убили правозащитника Мартина Лютера Кинга–младшего / Фото DPA

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