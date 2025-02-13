"Гнилая сделка": в партии Шольца раскритиковали договоренности Трампа с Путиным

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль раскритиковал договоренности между Дональдом Трампом и Влидимиром Путиным. Он отметил, что решение, принятое без участия Украины и Европы, только перенесет проблему на будущее.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на n-tv.

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Как в Германии прокомментировали разговор Путина и Трампа

Клингбайль приветствовал тот факт, что Трамп ведет переговоры с Путиным и пытается найти дипломатическое решение войны в Украине.

Но то, что, похоже, задумал Трамп, будет гнилой сделкой. Решение через голову Украины и Европы – это не решение,

– подчеркнул Клингбайль.

По его мнению, исключение Европы и Украины из переговорного процесса не решит проблем, а лишь отложит их в будущее, а также усилит угрозу для безопасности Германии и всей Европы.

"Европа, и так, Германия тоже, должна взять на себя гораздо больше ответственности за это", – подчеркнул сопредседатель СДПГ.

Напомним, что 12 декабря Дональд Трамп провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, после чего позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Впоследствии президент США охарактеризовал эти разговоры как "успешные".