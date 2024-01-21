В Европе есть "великий человек", – Трамп засыпал Орбана комплиментами перед республиканцами

21 января 2024, 20:31
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Источник:

The Guardian

Дональд Трамп выступил перед своими поклонниками. На предвыборном мероприятии экс-президент США нахваливал пророссийского политика Виктора Орбана.

Дональд Трамп очень положительно отозвался о Викторе Орбане. Бывший американский лидер рассказал о своем отношении к венгерскому премьер-министру на митинге в штате в штате Нью-Гэмпшир.

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Что сказал Трамп об Орбане

Экспрезидент США назвал Орбана "великим лидером".

В Европе есть большой человек, большой лидер – Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Очень замечательный лидер, очень сильный человек,
– сказал Трамп.

По мнению скандального американского политика и бизнесмена, Орбан "некоторым людям не нравится, потому что он слишком сильный". При этом Трамп не стал упоминать откровенно пророссийскую позицию венгерского премьера, антиукраинские действия и шантаж ЕС с его стороны. Экс-президент США также уверен, что Венгрией "руководит сильный человек" и это "хорошо".

Другие заявления Трампа

  • Недавно Трамп кичился своими "хорошими" отношениями с Владимиром Путиным. Вероятный кандидат от республиканцев на выборах пообещал в случае переизбрания "очень быстро" завершить российско-украинскую войну, которую он назвал "ситуацией с Украиной".
  • Также экс-президент США недавно признался, что он во время своей каденции угрожал европейским странам. Трамп сказал лидерам, что США не будут защищать Европу в случае нападения на нее. По его словам, на следующий день после этого заявления "поступили миллиарды долларов".
Автор: Петро Залива