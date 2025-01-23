Один из первых указов Трампа на посту президента шокировал его команду, – СМИ

Так, одним из первых указов Дональда Трампа, который он подписал сразу после инаугурации, стало помилование участников штурма Капитолия в 2021 году. Команда политика была удивлена.

Заметим, что Трамп обещал помиловать мятежников давно. Однако, масштабы были непонятны. Поэтому, когда президент подписал указ о помиловании почти всех участников нападения – около 1500, это решение застало его команду врасплох, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Чем удивил Трамп

Отмечается, что Трамп принял это решение за несколько дней до инаугурации. Многие из помилованных были осуждены за насильственные нападения на полицейских, а некоторые были вооружены такими предметами, как электрошокеры и дубинки.

Политика попросили прокомментировать слова его вице-президента, который в начале января сказал, что тех, кто совершил насилие в тот день, "очевидно" не следует помиловать.

Отвечая на вопрос, почему Джей Ди Вэнс был неправ, Трамп сказал СМИ: "Только по одной причине: они годами отсидели в тюрьме, а убийцы даже не попадают в тюрьму в этой стране".

Напомним, что штурм здания Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда Конгресс планировал утвердить победу Джо Байдена на выборах. Тогда тысячи сторонников Трампа ворвались в Конгресс и вступила в столкновения с охраной, что привело к гибели пяти человек.

К слову, Памела Хэмпхилл, участница штурма Капитолия, отказалась от помилования Трампа, назвав это "пощечиной верховенству права".