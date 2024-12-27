В Германии были шокированы: как НАТО становится мощнее из-за Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Это колоссальные цифры для европейских стран.

Однако это сделает Альянс значительно мощнее. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

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"Имеет ли он цель тренировать Европу или не имеет, но он ее тренирует. Это для нас главное. Потому что, например, его заявление о 5% от ВВП членов стран-членов НАТО – это колоссальные цифры. Если взять Германию, то они были шокированы", – сказал он.

Ведь 5% от ВВП – это огромные средства для этого государства. Немецкие эксперты объясняют, что не потянут в один момент отдать такую сумму. Но это делает НАТО мощным. Во время предыдущей каденции Трамп уже делал подобные заявления относительно Альянса.

Он говорит 5%, а по результату общая температура будет 3%. Но для всех, потому что некоторые страны-члены НАТО уже это делают, а некоторые вообще ничего не делают. Но от этого НАТО становится мощнее, если все хотя бы выйдут на отметку 3%. Поэтому здесь для нас больше плюсов,

– подчеркнул политолог.

Влияние войны в Украине

Олег Лесной отметил, что война России против Украины повлияла на весь мир. Кремлевский диктатор Владимир Путин подверг сомнению нерушимость границ. Поэтому сейчас многие пытаются воспользоваться возможностями, которые появились. В частности, Дональд Трамп заявил о присоединении к стране Канады, Гренландии и Панамского канала.

Поэтому когда говорят, что война происходит исключительно в Украине, что это локальный конфликт, то нет. Он уже перестал быть даже континентальным. Он уже общемировой, имеет последствия на все, что происходит в этом мире, или практически на все,

– подчеркнул он.

Напомним, в своем рождественском поздравлении Трамп высказался о Панамском канале, который якобы "незаконно эксплуатируют замечательные солдаты Китая". Также он упомянул о своей идее включения Канады в состав США как 51-го штата и пообещал канадцам существенно снизить налоги. Кроме того, новоизбранный американский лидер подчеркнул стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США. По его словам, местные жители якобы хотят видеть американское присутствие на острове.