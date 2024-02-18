Без паники: почему инициатива Трампа очень выгодна и Украине, и партнерам

45-й президент США Дональд Трамп предложил оказывать Украине помощь в виде "кредита". Политик сравнил этот план с соглашениями, которые он заключает со начинающими спортсменами, у которых есть потенциал, "но нет денег".

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что в мире финансистов существует шутка: когда хотят, чтобы вы отцепились – вам дают грант, то есть деньги, которые вы не возвращаете. Чтобы потом сказать: "Мы дали деньги, а выиграет страна или нет – неважно". С кредитами немного другая ситуация.

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Выгодны ли кредиты

По словам Уса, предоставитель кредита верит, что государство сможет вернуть эти деньги с процентами. Безусловно, приятнее получать деньги и не возвращать их, чем взять в кредит и еще и вернуть с процентами.

Однако именно при условии кредитов – это демонстрация доверия и ожидания, что вы все-таки выиграете. Если в вас верят, дают не гранты, а кредиты, потому что понимают, что вы это вернете, когда будут возможности. И важно – верят, что у вас будет возможность,

– сказал Ус.

Украинские партнеры, давая нам кредиты, фактически загоняют себя в ситуацию, когда надо будет помочь не только сейчас выстоять Украине, но и потом отстроить экономику. И уже после они будут получать определенные выгоды.

Несмотря на то, что с точки зрения нагрузки на государственные финансы – это не такой уж хороший вариант, но с точки зрения мотивации наших союзников помогать победить Украине – это как раз очень хорошая вещь. Тогда странам-партнерам будет легче объяснять своим налогоплательщикам, что деньги вернутся обратно.

О процентах

В 2023 году Украина получила от ЕС 18 миллиардов евро на 35 лет. Выплаты начинаются через 9 лет, то есть – в 2033 году. Проценты довольно незначительные. При выполнении реформ, о которых просят в МВФ, проценты возьмут на себя наши будущие партнеры в Евросоюзе.

21 декабря 2023 года в Государственный бюджет Украины поступили 1,5 миллиарда евро от ЕС, последний транш в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи в 18 миллиардов евро на 2023 год. Средства направляются на приоритетные потребности госбюджета в социальной и гуманитарной сферах.

Если кредиты от Соединенных Штатов Америки будут на подобных условиях – 35 лет на выплату, которая начинается через 10 лет, а проценты будут нивелированы также при выполнении реформ – это станет основанием для того, чтобы проценты были невысокими.

Не следует паниковать от слова "кредит – нам надо будет возвращать". Я уже молчу, что есть такой термин "реструктуризация долгов", которую неоднократно использовала Украина. Ее дают странам, которые имеют хорошие отношения с государствами-предоставителями кредитов – странами коллективного Запада. Мы имеем такие отношения, поэтому главное – не потерять их. Тогда кредиты не будут большой долговой нагрузкой на страну,

– констатировал Иван Ус.

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