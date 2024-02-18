Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що у світі фінансистів існує жарт: коли хочуть, щоб ви відчепилися – вам дають грант, тобто гроші, які ви не повертаєте. Щоб потім сказати: "Ми дали гроші, а виграє країна чи ні – неважливо". З кредитами трішки інша ситуація.

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Чи вигідні кредити

За словами Уса, надавач кредиту вірить, що держава зможе повернути ці гроші з відсотками. Безумовно, приємніше отримувати гроші та не повертати їх, ніж взяти у кредит і ще й повернути з відсотками.

Проте саме за умови кредитів – це демонстрація довіри й очікування, що ви все-таки виграєте. Якщо у вас вірять, дають не гранти, а кредити, бо розуміють, що ви це повернете, коли будуть можливості. І важливо – вірять, що у вас буде змога,

– сказав Ус.

Українські партнери, даючи нам кредити, фактично заганяють себе в ситуацію, коли треба буде допомогти не лише зараз вистояти Україні, а й потім відбудувати економіку. І вже після вони отримуватимуть певні вигоди.

Попри те, що погляду навантаження на державні фінанси – це не такий вже гарний варіант, але з погляду мотивації наших союзників допомагати перемогти Україні – це якраз дуже гарна річ. Тоді країнам-партнерам буде легше пояснювати своїм платникам податків, що гроші повернуться назад.

Про відсотки

У 2023 році Україна отримала від ЄС 18 мільярдів євро на 35 років. Виплати починаються через 9 років, тобто – у 2033 році. Відсотки доволі незначні. При виконанні реформ, про які просять у МВФ, відсотки візьмуть на себе наші майбутні партнери в Євросоюзі.

Зауважте! 21 грудня 2023 року до Державного бюджету України надійшли 1,5 мільярда євро від ЄС, останній транш в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги у 18 мільярдів євро на 2023 рік. Кошти спрямовуються на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сферах.

Якщо кредити від Сполучених Штатів Америки будуть на подібних умовах – 35 років на виплату, яка починається через 10 років, а відсотки будуть нівельовані також при виконанні реформ – це стане підставою для того, щоб відсотки були невисокими.

Не слід панікувати від слова "кредит – нам треба буде повертати". Я вже мовчу, що є такий термін "реструктуризація боргів", яку неодноразово використовувала Україна. Її дають країнам, які мають гарні відносини з державами-надавачами кредитів – країнами колективного Заходу. Ми маємо такі відносини, тому головне – не втратити їх. Тоді кредити не будуть великим борговим навантаженням на країну,

– констатував Іван Ус.

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