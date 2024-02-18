Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що у світі фінансистів існує жарт: коли хочуть, щоб ви відчепилися – вам дають грант, тобто гроші, які ви не повертаєте. Щоб потім сказати: "Ми дали гроші, а виграє країна чи ні – неважливо". З кредитами трішки інша ситуація.
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Чи вигідні кредити
За словами Уса, надавач кредиту вірить, що держава зможе повернути ці гроші з відсотками. Безумовно, приємніше отримувати гроші та не повертати їх, ніж взяти у кредит і ще й повернути з відсотками.
Проте саме за умови кредитів – це демонстрація довіри й очікування, що ви все-таки виграєте. Якщо у вас вірять, дають не гранти, а кредити, бо розуміють, що ви це повернете, коли будуть можливості. І важливо – вірять, що у вас буде змога,
– сказав Ус.
Українські партнери, даючи нам кредити, фактично заганяють себе в ситуацію, коли треба буде допомогти не лише зараз вистояти Україні, а й потім відбудувати економіку. І вже після вони отримуватимуть певні вигоди.
Попри те, що погляду навантаження на державні фінанси – це не такий вже гарний варіант, але з погляду мотивації наших союзників допомагати перемогти Україні – це якраз дуже гарна річ. Тоді країнам-партнерам буде легше пояснювати своїм платникам податків, що гроші повернуться назад.
Про відсотки
У 2023 році Україна отримала від ЄС 18 мільярдів євро на 35 років. Виплати починаються через 9 років, тобто – у 2033 році. Відсотки доволі незначні. При виконанні реформ, про які просять у МВФ, відсотки візьмуть на себе наші майбутні партнери в Євросоюзі.
Якщо кредити від Сполучених Штатів Америки будуть на подібних умовах – 35 років на виплату, яка починається через 10 років, а відсотки будуть нівельовані також при виконанні реформ – це стане підставою для того, щоб відсотки були невисокими.
Не слід панікувати від слова "кредит – нам треба буде повертати". Я вже мовчу, що є такий термін "реструктуризація боргів", яку неодноразово використовувала Україна. Її дають країнам, які мають гарні відносини з державами-надавачами кредитів – країнами колективного Заходу. Ми маємо такі відносини, тому головне – не втратити їх. Тоді кредити не будуть великим борговим навантаженням на країну,
– констатував Іван Ус.
Допомога від США Україні: останні новини
- Сенат США підтримав законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів доларів з яких – для Києва. Далі законопроєкт мала затвердити Палата представників, але республіканець Майк Джонсон відмовився виносити його на розгляд.
- Палата пішла на канікули до кінця лютого, так і не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні. У Білому домі серйозно обурені таким рішенням. Там кажуть, що замість того, щоб припинити політизацію безпеки країни, спікер Джонсон "втік", відправивши Палату представників на дострокові канікули.
- Через затримування західної допомоги, зокрема від США, українським військовим критично бракує артилерійських снарядів. Унаслідок чого Сили оборони були вимушені відійти з Авдіївки на раніше підготовлені позиції.