Сеет панику на болотах, – Огрызко оценил действенность угроз Трампа

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против России очень пугают Кремль. Хотя представители Владимира Путина заявляют, что на них это не повлияет, однако на самом деле не знают, что делать.

Такое мнение 24 Каналу озвучил министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. По его словам, это хороший фон для телефонного разговора Трампа и Путина.

Читайте также Все зависит от Трампа: The Times назвала 4 сценария завершения войны

"Поэтому если Трамп о своих угрозах говорит серьезно, то это очень хорошо. Это сеет панику на болотах. Я читаю этот бред круглосуточно. Главный тенор – это то, что "мы не понимаем, чего ждать". Кстати, это очень хороший фон для звонка или Путина к Трампу, или Трампа к Путину. Там уже, как договорятся", – сказал он.

Если россияне нервничают, не знают, чего ждать, то это положительная новость. Трамп умело этим пользуется. Для Украины важно, чтобы во время телефонного звонка американский лидер сказал так называемому главе Кремля правильные вещи.

Обратите внимание! Дональд Трамп призвал Владимира Путина завершить войну в Украине. По его словам, в противном случае он может ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США. Он пригрозил Кремлю, что "дальше будет только хуже". В то же время президент Штатов заявил, что "не хочет вредить России, потому что любит российский народ." Он также напомнил, что "имел хорошие отношения с Путиным".

Сколько еще будет воевать Россия

Западные СМИ пишут, что Кремль считает "пустым звуком" угрозы Трампа ввести санкции и готов воевать в Украине еще минимум год. Владимир Огрызко считает, что возможности России исчерпаются в течение ближайших 6 – 8 месяцев. В условиях, что будут реализованы те угрозы, которые прозвучали от Трампа, резко усилятся санкции против России, а Украина получит необходимую военную помощь.

Мы ежедневно видим, как происходят очень позитивные процессы уничтожения военной и технологической инфраструктуры на территории европейской части России, то тогда нечем будет воевать. Возможно, будет кем, но не будет чем,

– подчеркнул он.

Если путинская пропаганда начнет рассказывать по телевизору, что Россия "победила", россияне в это поверят. Не исключительно, что со временем кремлевский диктатор будет рассказывать о "выполненных целях" так называемой "сво".

"Если Путину поступят какие-то предложения от американцев по замораживанию по линии, которая есть сегодня, он за это уцепится и будет "продавать" это как свою "огромную победу", – предположил экс-министр.

Также может быть, что Путин заявит, что готов к переговорам, однако реальных результатов они не дадут.