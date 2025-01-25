Таку думку 24 Каналу озвучив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. За його словами, це хороше тло для телефонної розмови Трампа та Путіна.

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"Тому якщо Трамп про свої загрози говорить серйозно, то це дуже добре. Це сіє паніку на болотах. Я читаю цю маячню цілодобово. Головний тенор – це те, що "ми не розуміємо, чого чекати". До речі, це дуже хороше тло для дзвінка чи Путіна до Трампа, чи Трампа до Путіна. Там вже, як домовляться", – сказав він.

Якщо росіяни нервують, не знають, чого чекати, то це позитивна новина. Трамп вміло цим користується. Для України важливо, щоб під час телефонного дзвінка американський лідер сказав так званому очільнику Кремля правильні речі.

Зверніть увагу! Дональд Трамп закликав Владіміра Путіна завершити війну в Україні. За його словами, в іншому випадку він може ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США. Він пригрозив Кремлю, що "далі буде тільки гірше". Водночас президент Штатів заявив, що "не хоче шкодити Росії, бо любить російський народ." Він також нагадав, що "мав хороші відносини з Путіним".

Скільки ще воюватиме Росія

Західні ЗМІ пишуть, що Кремль вважає "порожнім звуком" погрози Трампа ввести санкції та готовий воювати в Україні ще мінімум рік. Володимир Огризко вважає, що можливості Росії вичерпаються впродовж найближчих 6 – 8 місяців. За умов, що будуть реалізовані ті погрози, які прозвучали від Трампа, різко посиляться санкції проти Росії, а Україна отримає необхідну військову допомогу.

Ми щодня бачимо, як відбуваються дуже позитивні процеси винищення військової та технологічної інфраструктури на території європейської частини Росії, то тоді не буде чим воювати. Можливо, буде ким, але не буде чим,

– підкреслив він.

Якщо путінська пропаганда почне розповідати по телевізору, що Росія "перемогла", росіяни у це повірять. Не виключно, що з часом кремлівський диктатор розповідатиме про "виконані цілі" так званої "сво".

"Якщо Путіну надійдуть якісь пропозиції від американців щодо замороження по лінії, яка є сьогодні, він за це вчепиться та буде "продавати" це як свою "величезну перемогу", – припустив ексміністр.

Також може бути, що Путін заявить, що готовий до переговорів, однак реальних результатів вони не дадуть.