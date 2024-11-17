Первый бунт против Трампа: что может спровоцировать недовольство в правительстве США

Дональд Трамп после инаугурации 25 января 2025 года официально станет президентом США. Сейчас идет обсуждение кандидатур, которые займут главные должности в его администрации. Часть претендентов может вызвать недовольство в правительстве США.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог Игорь Эйдман, отметив, что Соединенные Штаты Америки ждут сложные времена. Он объяснил это тем, что Трамп может набрать команду из очень странных "персонажей", которые будут вызывать недовольство у республиканцев.

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Назначение Трампа

Игорь Эйдман отметил, что новоизбранный президент планирует назначить на должность министра здравоохранения человека, который утверждает, что большую часть его мозга съел червь, говорится о Роберте Кеннеди-младшем.

Он теперь против вакцинации и медицинских опытов. Я думаю, что американцы сейчас довольно долго будут выяснять отношения между собой,

– сказал политолог.

Он выразил надежду, что в сенате США будут протестовать против некоторых кандидатов, которых планирует назначить новоизбранный президент.

"Это будет первый открытый бунт против Трампа среди республиканцев. Я думаю, что они при обсуждении кандидатур должны показать, что являются политическими субъектами, которые самостоятельно могут что-то решать", – отметил Игорь Эйдман.

Он добавил, что в России возлагали большие надежды на президентство Трампа, ведь Владимир Путин мечтал, чтобы новоизбранный президент сдал ему Украину. Однако в Кремле поняли, что такого сценария, вероятно, не будет.

Интересно! Политолог Владимир Фесенко предположил, что странные назначения Дональда Трампа являются тестом на лояльность сенаторов-республиканцев, ведь Трамп легко будет заменять тех, кто не будет выполнять его поручений. Он маневрирует между различными политическими позициями, в частности по Украине, осознавая, что в этом вопросе нужны взвешенные решения.