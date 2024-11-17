Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог Ігор Ейдман, зазначивши, що на Сполучені Штати Америки чекають складні часи. Він пояснив це тим, що Трамп може набрати команду із дуже дивних "персонажів", які викликатимуть невдоволення у республіканців.

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Призначення Трампа

Ігор Ейдман зауважив, що новообраний президент планує призначити на посаду міністра охорони здоров'я людину, яка стверджує, що більшу частину його мозку з'їв черв'як, мовиться про Роберта Кеннеді-молодшого.

Він тепер проти вакцинації та медичних дослідів. Я думаю, що американці зараз доволі довго з'ясовуватимуть відносини між собою,

– сказав політолог.

Він висловив сподівання, що у сенаті США протестуватимуть проти деяких кандидатів, яких планує призначити новообраний президент.

"Це буде перший відкритий бунт проти Трампа серед республіканців. Я думаю, що вони під час обговорення кандидатур мають показати, що є політичними суб'єктами, які самостійно можуть щось вирішувати", – зауважив Ігор Ейдман.

Він додав, що у Росії покладали великі надії на президентство Трампа, адже Владімір Путін мріяв, щоб новообраний президент здав йому Україну. Проте у Кремлі зрозуміли, що такого сценарію, ймовірно, не буде.

Цікаво! Політолог Володимир Фесенко припустив, що дивні призначення Дональда Трампа є тестом на лояльність сенаторів-республіканців, адже Трамп легко замінюватиме тих, хто не виконуватиме його доручень. Він маневрує між різними політичними позиціями, зокрема щодо України, усвідомлюючи, що в цьому питанні потрібні виважені рішення.